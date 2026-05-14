Святославу Вакарчуку – 50: що відомо про дружину та дітей лідера гурту "Океан Ельзи" (фото)

Сьогодні, 14 травня 2026 року, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відзначає 50-річний ювілей. Музикант, громадський діяч та офіцер ЗСУ зустрічає цю дату в період активної служби та виховання двох маленьких дітей.

Після розірвання багаторічних стосунків із Лялею Фонарьовою у 2021 році, Святослав Вакарчук офіційно підтвердив зміни в особистому житті. Його дружиною є Євгенія Яцута — українська продюсерка, співвласниця компанії Radioaktive Film. Фокус в честь дня народження музиканта розповідає про його життя та родину.

Дружина Вакарчука

Тривалий час пара не афішувала свій статус. Публічне підтвердження відбулося у 2025 році в документальному проєкті "Океан Ельзи: Спостереження шторму", де музикант офіційно представив Євгенію як свою дружину. Євгенія Яцута відома в медіаспільноті своєю роботою над масштабними міжнародними відеопроєктами та рекламними кампаніями світових брендів.

Вакарчук з дружиною Євгенією

Діти Вакарчука

У Святослава та Євгенії двоє спільних дітей. Співак неодноразово наголошував у публічних коментарях, що імена дітям обрані на честь його батьків:

Син Іван (народився у червні 2021 року). Названий на честь дідуся — Івана Олександровича Вакарчука, відомого фізика та колишнього міністра освіти України.

Донька Соломія (народилася у червні 2022 року). Народження дитини під час повномасштабної війни музикант називав одним із найбільш емоційних моментів життя.

Син Святослава – Іван Дочка Святослава – Соломія

Вакарчук дотримується політики мінімальної публічності щодо дітей, рідко демонструючи їхні обличчя у соціальних мережах, проте зазначає, що намагається проводити з ними весь вільний від служби та турів час.

Військова служба та волонтерська діяльність

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Святослав Вакарчук офіційно перебуває в лавах Збройних Сил України. Він має військове звання лейтенанта.

Його діяльність у межах ЗСУ зосереджена на роботі мобільної групи з морально-психологічного забезпечення. За даними пресцентру гурту, музикант відвідав з виступами сотні підрозділів на передовій, у прифронтових госпіталях та на звільнених територіях. Паралельно з цим Вакарчук продовжує виконувати функцію культурного амбасадора, виступаючи на міжнародних заходах та збираючи кошти на потреби оборони в межах благодійних турів "Океану Ельзи".

Святослав Вакарчук відвідав військових на сході

