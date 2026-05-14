Известная певица Onuka заговорила о проблемах в отношениях: "Личный слом"

Ната Жижченко рассказала о глубоком кризисе в отношениях с мужем и влияние материнства на их брак. Несмотря на 18 лет совместной жизни, паре пришлось преодолевать тяжелые испытания, которые артистка связывает со своей послеродовой депрессией.

В интервью Славе Демину лидер группы Onuka призналась, что рождение первенца стало для нее серьезным личным сломом. Она отметила, что этот период негативно повлиял не только на ее внутреннее состояние, но и на карьеру и взаимопонимание с мужем, музыкантом Евгением Филатовым.

"Конечно, кризисы эти были, они есть, они будут. Самый большой кризис, наверное, был связан с материнством. Наверное, через год после рождения сына. Это был мой личный перелом. Это и отношения, и карьеру, и все задело", — говорит артистка.

Наталья Жижченко и Евгений Филатов

Исполнительница объяснила, что кардинальные изменения в ее мироощущении произошли с началом полномасштабного вторжения. По словам Наты, экстремальные обстоятельства заставили ее аккумулировать все внутренние ресурсы, что помогло стабилизировать эмоциональное состояние и спасти брак. Певица отметила важность постоянной коммуникации, ведь именно диалог является главным инструментом решения конфликтов в их семье.

"После того, как началась большая война, как-то я собралась. Это как другая версия Наты, которая все скиллы свои собрала и ими пользуется. Отношений это также касается. Кризисы разговорами решаются. Не говорить — плохой вариант", — делится певица.

Отношения Наты Жижченко

Ната Жижченко и Евгений Филатов вместе с 2008 года. Пара, которая воспитывает сына Александра и дочь Лину, не только построила крепкую семью, но и создала успешный музыкальный проект Onuka, ставший знаковым для современной украинской культуры.

