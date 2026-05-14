Відома співачка Onuka заговорила про проблеми в стосунках: "Особистий злам"

Ната Жижченко розповіла про глибоку кризу у стосунках із чоловіком та вплив материнства на їхній шлюб. Попри 18 років спільного життя, парі довелося долати важкі випробування, які артистка пов’язує зі своєю післяпологовою депресією.

В інтерв'ю Славі Дьоміну лідерка гурту Onuka зізналася, що народження первістка стало для неї серйозним особистим зламом. Вона зазначила, що цей період негативно вплинув не лише на її внутрішній стан, а й на кар'єру та взаєморозуміння з чоловіком, музикантом Євгеном Філатовим.

"Звісно, кризи ці були, вони є, вони будуть. Найбільша криза, напевно, була пов’язана з материнством. Напевно, через рік після народження сина. Це був мій особистий злам. Це і стосунки, і кар’єру, і все зачепило", – говорить артистка.

Наталя Жижченко і Євген Філатов Фото: Instagram

Виконавиця пояснила, що кардинальні зміни в її світовідчутті відбулися з початком повномасштабного вторгнення. За словами Нати, екстремальні обставини змусили її акумулювати всі внутрішні ресурси, що допомогло стабілізувати емоційний стан та врятувати шлюб. Співачка наголосила на важливості постійної комунікації, адже саме діалог є головним інструментом вирішення конфліктів у їхній родині.

"Після того, як почалась велика війна, якось я зібралась. Це наче інша версія Нати, яка всі скіли свої зібрала і ними користується. Стосунків це також стосується. Кризи розмовами вирішуються. Не говорити – поганий варіант", – ділиться співачка.

Стосунки Нати Жижченко

Ната Жижченко та Євген Філатов разом із 2008 року. Пара, яка виховує сина Олександра та доньку Ліну, не лише побудувала міцну родину, а й створила успішний музичний проєкт Onuka, що став знаковим для сучасної української культури.

