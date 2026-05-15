"Это смешно": народная артистка Украины пожаловалась на мизерную пенсию

68-летняя украинская певица и народная артистка Светлана Билоножко заговорила о своей мизерной пенсии, роялти и секретах ухода за собой.

Вдова легендарного певца Виталия Билоножко дала интервью YouTube-каналу "Теща Гордона".

Пенсия Светланы Билоножко

Артистка говорит, что роялти за песни поступают, но далеко не в том объеме, на который она рассчитывала. Вместе с тем, госпожа Светлана продолжает активно регистрировать песни. По ее словам, система в Украине в этом вопросе работает несовершенно.

"У нас с правами... не годится никак. Ничего не поется, ничего не отходит, ничего не регистрируется. Пока нет. Возможно, когда-то, если будет порядок. Сейчас я свои песни все регистрирую, все делаю как надо, и роялти поступают. Но не в том объеме, который бы должен был быть", — говорит артистка.

Відео дня

Светлана Белоножко Фото: Instagram

Певица не скрывает, что нынешняя пенсия ее не устраивает. Билоножко считает, что люди, которые долго работали на сцене и имеют звания, должны получать приличные средства.

"Сказать какая? Сейчас скажу: 11 600. Было сначала 8, потом 10, а сейчас 11 600. И спасибо за это государству... Это смешно, конечно... Я так думаю, что должно быть ну хотя бы тысяча долларов, ну хотя бы", — говорит вдова Виталия Билоножко.

Более того, исполнительница честно рассказала, как поддерживает форму в свои 68 лет. Она давно исключила из рациона мучное, блины и вареники. Светлана внимательно относится к питанию, косметологии и уходу за кожей, поскольку является публичным человеком.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Светлана Билоножко рассказала, на какие средства живет после смерти мужа.

Народная артистка назвала двух российских звезд, которые цинично врали украинцам в глаза.

Кроме того, вдова Виталия Билоножко показала совместные фото с внуком и его невестой.