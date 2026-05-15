"Це смішно": народна артистка України поскаржилася на мізерну пенсію

68-річна українська співачка та народна артистка Світлана Білоножко заговорила про свою мізерну пенсію, роялті та секрети догляду за собою.

Вдова легендарного співака Віталія Білоножка дала інтерв’ю YouTube-каналу "Теща Гордона".

Пенсія Світлани Білоножко

Артистка каже, що роялті за пісні надходять, але далеко не в тому обсязі, на який вона розраховувала. Разом з тим, пані Світлана продовжує активно реєструвати пісні. За її словами, система в Україні в цьому питанні працює недосконало.

"В нас з правами… не годиться ніяк. Нічого не співається, нічого не відходить, нічого не реєструється. Поки ні. Можливо, колись, якщо буде лад. Зараз я свої пісні всі реєструю, все роблю як треба, і роялті надходять. Але не в тому об’ємі, який би мав бути", — каже артистка.

Світлана Білоножко Фото: Instagram

Співачка не приховує, що нинішня пенсія її не влаштовує. Білоножко вважає, що люди, які довго працювали на сцені та мають звання, повинні отримувати пристойні кошти.

Відео дня

"Сказати яка? Зараз скажу: 11 600. Було спочатку 8, потім 10, а зараз 11 600. І дякую за це державі… Це смішно, звісно… Я так думаю, що має бути ну хоча б тисяча доларів, ну хоча б", — каже вдова Віталія Білоножка.

Ба більше, виконавиця чесно розповіла, як підтримує форму у свої 68 років. Вона давно виключила з раціону борошняне, млинці та вареники. Світлана уважно ставиться до харчування, косметології та догляду за шкірою, оскільки є публічною людиною.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Світлана Білоножко розповіла, на які кошти живе після смерті чоловіка.

Народна артистка назвала двох російських зірок, які цинічно брехали українцям в очі.

Крім того, вдова Віталія Білоножка показала спільні фото з онуком та його нареченою.