"Это было достойно": Leléka дала первые комментарии после объявления результатов финала "Евровидения-2026"

Украина попала в первую десятку по результатам песенного конкурса "Евровидение-2026", который состоялся 16 мая в столице Австрии — Вене. Это достойный результат, считает нынешняя представительница Украины Leléka.

Первые комментарии после гранд-финала "Евровидения-2026" Leléka дала в эфире "Суспільного".

"Люди, я счастлива. Потому что я очень редко бываю довольна своими выступлениями, но этим выступлением я довольна. Это было ярко, это было достойно, это было красиво, это было профессионально и это было от души. По искреннему", — сказала Leléka.

Певица подчеркнула, что ставила перед собой высокую планку, из-за чего Украине удалось достичь того результата, который мы получили.

"Если бы мы не шли побеждать, а шли бы принять участие, мы бы в Топ-10 не попали. Поэтому я считаю так: надо идти туда, куда хочешь, и чем выше планку ты себе ставишь, можешь и не достичь, но ты поднимешься выше, чем если бы ставил ее себе меньше", — отметила Leléka.

Отметим, что в финале "Евровидения-2026" Leléka получила 167 баллов от зрителей и еще 54 от жюри. В итоге с 221 баллом Украина заняла девятую строчку, хотя по прогнозам букмекеров Leléka должна была занять 13 место.

