"Це було гідно": Leléka дала перші коментарі після оголошення результатів фіналу "Євробачення-2026"

Україна потрапила до першої десятки за результатами пісенного конкурсу "Євробачення-2026", що відбувся 16 травня у столиці Австрії — Відні. Це гідний результат, вважає цьогорічна представниця України Leléka.

Перші коментарі після гранд-фіналу "Євробачення-2026" Leléka дала в етері "Суспільного".

"Люди, я щаслива. Тому що я дуже рідко буваю задоволена своїми виступами, але цим виступом я задоволена. Це було яскраво, це було гідно, це було красиво, це було професійно і це було від душі. По щирому", — сказала Leléka.

Співачка підкреслила, що ставила перед собою високу планку, через що Україні вдалось досягти того результату, який ми отримали.

"Якби ми не йшли перемагати, а йшли б взяти участь, ми б в Топ-10 не потрапили. Тому я вважаю так: треба йти туди, куди хочеш, і чим вище планку ти собі ставиш, можеш й не досягнути, але ти піднімешся вище, ніж якби ставив її собі менше", — наголосила Leléka.

Відео дня

Зазначимо, що у фіналі "Євробачення-2026" Leléka отримала 167 балів від глядачів та ще 54 від журі. У підсумку з 221 балом Україна посіла дев'яту сходинку, хоча за прогнозами букмекерів Leléka мала посісти 13 місце.

Турнірна таблиця Фото: Скриншот

Нагадаємо, 16 травня Leléka звернулась до українців по всьому світу із закликом.

Фокус також писав про те, що Болгарія сенсаційно перемогла на "Євробаченні-2026".