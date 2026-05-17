"Це було гідно": Leléka дала перші коментарі після оголошення результатів фіналу "Євробачення-2026"
Україна потрапила до першої десятки за результатами пісенного конкурсу "Євробачення-2026", що відбувся 16 травня у столиці Австрії — Відні. Це гідний результат, вважає цьогорічна представниця України Leléka.
Перші коментарі після гранд-фіналу "Євробачення-2026" Leléka дала в етері "Суспільного".
"Люди, я щаслива. Тому що я дуже рідко буваю задоволена своїми виступами, але цим виступом я задоволена. Це було яскраво, це було гідно, це було красиво, це було професійно і це було від душі. По щирому", — сказала Leléka.
Співачка підкреслила, що ставила перед собою високу планку, через що Україні вдалось досягти того результату, який ми отримали.
"Якби ми не йшли перемагати, а йшли б взяти участь, ми б в Топ-10 не потрапили. Тому я вважаю так: треба йти туди, куди хочеш, і чим вище планку ти собі ставиш, можеш й не досягнути, але ти піднімешся вище, ніж якби ставив її собі менше", — наголосила Leléka.
Зазначимо, що у фіналі "Євробачення-2026" Leléka отримала 167 балів від глядачів та ще 54 від журі. У підсумку з 221 балом Україна посіла дев'яту сходинку, хоча за прогнозами букмекерів Leléka мала посісти 13 місце.
