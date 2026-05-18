"Хочу уйти в спячку на неделю": Leleka вернулась в Украину с "Евровидения-2026"

Певица Leléka, бандурист Ярослав Джусь и украинская делегация 18 мая вернулись в Украину после участия в песенном конкурсе "Евровидение-2026", где заняли 9-е место.

Девушка и ее команда прибыли на Центральный вокзал Киева, где их уже встречали журналисты. Один из них спросил, какие у звезды планы на вечер. Та ответила, что будет просто спать.

"Я бы вообще ушла бы в спячку на три-четыре дня, но пойду на интервью... Все говорят, что надо не откажут. А мне хочется в спячечку так на неделю", — поделилась эмоциями певица.

Она также отметила, что хочет отдохнуть, а потом писать новую музыку.

Также Leleka рассказала о сумасшедшем графике на бирюзовой дорожке "Евровидения-2026", где вместе с бандуристом Ярославом Джусом они дали около 60 интервью за более чем четыре часа.

"В день бирюзового хода мы прошли все возможные медиа, потому что мне было важно — это же мы же не за победу там обрабатываем большие медиа, а мы хотим, чтобы Украина звучала везде. Месседж этот надо повторить везде. Мы обошли просто всех без исключения. И это было более сорока интервью за тот день... Но были еще дополнительные, конечно. Я думаю, где-то около шестидесяти", — призналась певица.

