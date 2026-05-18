"Хочу піти в сплячку на тиждень": Leleka повернулась до України з "Євробачення-2026"

Співачка Leléka, бандурист Ярослав Джусь та українська делегація 18 травня повернулись до України після участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2026", де посіли 9-те місце.

Дівчина та її команда прибули на Центральний вокзал Києва, де їх вже зустрічали журналісти. Один з них запитав, які в зірки плани на вечір. Та відповіла, що буде просто спати.

"Я б взагалі пішла б у сплячку на три-чотири дні, але піду на інтерв'ю... Всі кажуть, що треба не відмовлять. А мені хочеться в сплячечку так на тиждень", - поділилась емоціями співачка.

Вона також зазначила, що хоче відпочити, а потім писати нову музику.

Також Leleka розповіла про шалений графік на бірюзовому хіднику "Эвробачення-2026", де разом із бандуристом Ярославом Джусом вони дали близько 60 інтерв'ю за понад чотири години.

Відео дня

"В день бірюзового хідника ми пройшли всі можливі медіа, бо мені було важливо — це ж ми ж не за перемогу там обробляємо великі медіа, а ми хочемо, щоб Україна звучала всюди. Меседж цей треба повторить всюди. Ми обійшли просто всіх без виключення. І це було більше сорока інтерв'ю за той день… Але були ще додаткові, звичайно. Я думаю, десь близько шістдесяти", - зізналась співачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав: