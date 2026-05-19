Гайтана оправдалась из-за гонорара в 20 тысяч евро за благотворительный концерт: что это было
Украинская певица Гайтана впервые прокомментировала скандал из-за гонорара в 20 тысяч евро за благотворительное выступление на "Нашебачення" 7 мая.
Накануне стендап-комик Антон Тимошенко заявил, что команда артистки назвала именно такую сумму за участие в концерте. После этого Гайтана объяснила, что произошло на самом деле.
Гайтана не просила 20 тысяч за выступление
По словам звезды, с ней лично никто не говорил о "Нашебачення". Все ограничилось коротким сообщением ее концертному директору.
А сумма в 20 тысяч евро — стандартный ответ ее команды на запрос без полной информации и включала расходы на музыкантов, организацию выступления и другие рабочие расходы.
"Последние несколько дней в сети распространяется информация, будто я запросила деньги, за участие в благотворительном проекте для ВСУ. Считаю необходимым лично прокомментировать эту ситуацию. Во-первых, со мной лично никто не общался. Не было ни одного полноценного звонка или обсуждения проекта, его миссии, организаторов, формата или целей сбора средств", — написала Гайтана.
Звезда говорит, что за годы войны появилось много псевдоблаготворительных инициатив, где "за красивыми словами часто скрывается обычный коммерческий интерес".
"У меня уже был негативный опыт, когда организаторы заявляли о "благотворительности", а впоследствии оказывалось, что речь шла о заработке для участников проекта... Меня искренне возмущает то, что вместо профессионального диалога был избран путь публичных манипуляций и попытка создать скандал за счет моего имени", — отметила певица.
Гайтана добавила, что в конце мая в Киеве и Днепре будет выступать на благотворительных мероприятиях.
Реакция организаторов "Нашебачення"
В комментариях уже ответил Антон Тимошенко.
"Жаль, что получилась такая дискоммуникация. Мы ваши фанаты, будем надеяться, что как-то вы сможете посетить Нашебачення", — написал комик.
Также отреагировал Владимир Дантес.
"Я ваш большой поклонник. И мы с командой уважаем вас, поэтому обратились не лично, а как это должно быть — через представителя. В сообщении которое вы закрепили, указано "большой благотворительный проект", добавлена ссылка на предыдущий стрим с целью ознакомления и вопрос интересно ли приобщиться. За 10 минут ваш представитель сформулировал точный ответ и сумму. Когда связываются с моим директором, он представляет мои интересы. Поэтому логическая цепь привела всех к такому выводу. Мне очень жаль, что именно так все получилось. Надеюсь, что в следующий раз все будет иначе, если будет следующий раз", — написал музыкант.
