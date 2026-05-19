Гайтана виправдалася через гонорар у 20 тисяч євро за благодійний концерт: що це було

Українська співачка Гайтана вперше прокоментувала скандал через гонорар у 20 тисяч євро за благодійний виступ на "Нашебачення" 7 травня.

Напередодні стендап-комік Антон Тимошенко заявив, що команда артистки назвала саме таку суму за участь у концерті. Після цього Гайтана пояснила, що сталося насправді.

Гайтана не просила 20 тисяч за виступ

За словами зірки, з нею особисто ніхто не говорив про "Нашебачення". Усе обмежилося коротким повідомленням її концертному директору.

А сума у 20 тисяч євро — стандартна відповідь її команди на запит без повної інформації та включала витрати на музикантів, організацію виступу та інші робочі витрати.

"Останні кілька днів у мережі поширюється інформація, ніби я запросила гроші, за участь у благодійному проекті для ЗСУ. Вважаю необхідним особисто прокоментувати цю ситуацію. По-перше, зі мною особисто ніхто не спілкувався. Не було жодного повноцінного дзвінка чи обговорення проєкту, його місії, організаторів, формату або цілей збору коштів", — написала Гайтана.

Зірка каже, що за роки війни з’явилося багато псевдоблагодійних ініціатив, де "за красивими словами часто приховується звичайний комерційний інтерес".

"У мене вже був негативний досвід, коли організатори заявляли про "благодійність", а згодом виявлялося, що мова йшла про заробіток для учасників проєкту… Мене щиро обурює те, що замість професійного діалогу було обрано шлях публічних маніпуляцій та спробу створити скандал за рахунок мого імені", — зазначила співачка.

Гайтана додала, що наприкінці травня в Києві та Дніпрі виступатиме на благодійних заходах.

Реакція організаторів "Нашебачення"

У коментарях уже відповів Антон Тимошенко.

"Шкода, що вийшла така дискомунікація. Ми ваші фанати, будемо надіятись, що якось ви зможете завітати на Нашебачення", — написав комік.

Також відреагував Володимир Дантес.

"Я ваш великий шанувальник. І ми з командою поважаємо вас, тому звернулися не особисто, а як це має бути — через представника. В повідомлені яке ви закріпили, вказано "великий благодійний проект", додане посилання на попередній стрім з метою ознайомлення і питання чи цікаво долучитись. За 10 хвилин ваш представник сформулював точну відповідь і суму. Коли звʼязуються з моїм директором, він представляє мої інтереси. Тому логічний ланцюг привів усіх до такого висновку. Мені дуже шкода, що саме так все вийшло. Сподіваюсь, що наступного разу все буде інакше, якщо буде наступний раз", — написав музикант.

