Тяжело ходить: Аллу Пугачеву заметили на улице с тростью (видео)

77-летнюю российскую певицу, которая осудила режим Владимира Путина, незаметно сняли на видео во время прогулки. Сейчас артистка вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми живут за границей.

Случайные прохожие заметили на улице Аллу Пугачеву, которая медленно передвигалась на трости в сопровождении помощницы. Вероятно, в последнее время у певицы ощутимо ухудшилось здоровье, хотя она старается публично этого не показывать.

Сейчас артистка вместе с семьей, вероятно, проживает в Лимассоле, что на Кипре. Там благоприятный климат для оздоровления, прекрасная природа и немного людей.

В комментариях под видео пользователи сети оставляют много положительных отзывов и делают комплименты.

"Жаль, что она больна. Она незабываема";

"Непревзойденная, прекрасная в любом возрасте!";

Фото: TikTok

"Кто бы она ни была, она прежде всего человек, для нас она всегда будет оставаться молодой!";

"Аллочка, многая лета тебе, еще встретимся на концерте посвященном твоему 80 летию".

В Госдуме РФ придумали наказание для Аллы Пугачевой после ее публикации об "Охматдете". Алексей Журавлев требует отобрать все имущество у певицы.

Аллу Пугачеву обвинили в подготовке покушения на убийство. Обвинения поступили от главы российского федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

Российская певица объяснила причины своего отъезда из России в большом интервью в прошлом году. Она призналась, что сначала поехала на лечение в Израиль, но окончательно покинуть РФ решила после политического давления и преследования ее семьи.