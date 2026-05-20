Важко ходити: Аллу Пугачову помітили на вулиці з тростиною (відео)

77-річну російську співачку, яка засудила режим Володимира Путіна, непомітно зняли на відео під час прогулянки. Наразі артистка разом з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми живуть за кордоном.

Випадкові перехожі помітили на вулиці Аллу Пугачову, яка повільно пересувалась на тростині в супроводі помічниці. Ймовірно, останнім часом у співачки відчутно погіршилося здоров’я, хоча вона намагається публічно цього не показувати.

Зараз артистка разом із родиною, ймовірно, проживає у Лімасолі, що на Кіпрі. Там сприятливий клімат для оздоровлення, чудова природа та небагато людей.

У коментарях під відео користувачі мережі залишають багато позитивних відгуків та роблять компліменти.

"Шкода, що вона хвора. Вона незабутня";

"Неперевершена, прекрасна в будь-якому віці!";

Коментарі під відео Фото: TikTok

"Хто б вона не була, вона насамперед людина, для нас вона завжди залишатиметься молодою!";

"Аллочко, многая літа тобі, ще зустрінемось на концерті присвяченому до твого 80 річчя".

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Держдумі РФ придумали покарання для Алли Пугачової після її публікації про "Охматдит". Олексій Журавльов вимагає відібрати все майно у співачки.

Аллу Пугачову звинуватили в підготовленні замаху на вбивство. Звинувачення надійшли від глави російського федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК) Віталія Бородіна.

Російська співачка пояснила причини свого від’їзду з Росії у великому інтерв’ю минулого року. Вона зізналася, що спочатку поїхала на лікування до Ізраїлю, але остаточно залишити РФ вирішила після політичного тиску та переслідування її сім’ї.