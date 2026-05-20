52-летняя Хайди Клум показалась в платье с пышным декольте и прозрачными вставками (фото)

Супермодель в очередной раз оказалась в центре внимания, посетив грандиозную вечеринку Kilian Beach Club в рамках Каннского кинофестиваля. Для этого светского выхода 52-летняя звезда выбрала чрезвычайно смелое платье, которое мгновенно приковало к ней взгляды прессы и гостей.

Немецкая топ-модель сделала ставку на глубокий шоколадный оттенок и эффектное сочетание текстур. Фото с события она опубликовала в Instagram.

Ее откровенный наряд состоял из стеганого корсета с металлическими застежками, прозрачными сетчатыми вставками и смелым декольте, которое подчеркивало грудь звезды. Нижнюю часть платья формировала юбка с изящной драпировкой и экстремально высоким разрезом до самого бедра.

Хайди Клум в шоколадном платье Фото: Instagram

Акценты и бьюти-лук

Свой аутфит Хайди Клум дополнила классическими черными замшевыми туфлями на высоких шпильках, а пальцы украсила массивными кольцами с роскошными камнями.

Особое внимание привлекал и бьюти-образ знаменитости. Звезда появилась на вечеринке с объемной укладкой и пышными локонами. В макияже стилисты сделали насыщенный акцент на глаза, подчеркнув их черным карандашом и темными тенями, а финальным штрихом стал длинный маникюр в сдержанных нюдовых тонах.

Відео дня

Хайди Клум в шоколадном платье Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Хайди выбрала на Каннский кинофестиваль золотисто-желтое драпированное платье со шлейфом от ливанского кутюрье.

Клум засветила смелое декольте в мини-платье на улицах Нью-Йорка.

Кроме того, Фокус писал о 5 скандальных случаях, когда звезды перегнули с вырезом платья. Известные женщины часто используют его как инструмент самовыражения, но иногда грань между эффектностью и чрезмерностью стирается.