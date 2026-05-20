52-річна Гайді Клум показалась в сукні з пишним декольте та прозорими вставками (фото)

Супермодель вкотре опинилася в центрі уваги, відвідавши грандіозну вечірку Kilian Beach Club у межах Каннського кінофестивалю. Для цього світського виходу 52-річна зірка обрала надзвичайно сміливу сукню, яка миттєво прикувала до неї погляди преси та гостей.

Німецька топмодель зробила ставку на глибокий шоколадний відтінок та ефектне поєднання текстур. Фото з події вона опублікувала в Instagram.

Її відверте вбрання складалося зі стьобаного корсета з металевими застібками, прозорими сітчастими вставками та сміливим декольте, яке підкреслювало груди зірки. Нижню частину сукні формувала спідниця з витонченим драпуванням та екстремально високим розрізом до самого стегна.

Гайді Клум в шоколадній сукні Фото: Instagram

Акценти та б’юті-лук

Свій аутфіт Гайді Клум доповнила класичними чорними замшевими туфлями на високих шпильках, а пальці прикрасила масивними каблучками з розкішним камінням.

Особливу увагу привертав і б’юті-образ знаменитості. Зірка з’явилася на вечірці з об’ємним укладанням та пишними локонами. У макіяжі стилісти зробили насичений акцент на очі, підкресливши їх чорним олівцем і темними тінями, а фінальним штрихом став довгий манікюр у стриманих нюдових тонах.

Відео дня

Гайді Клум в шоколадній сукні Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Гайді обрала на Каннський кінофестиваль золотисто-жовту драповану сукню зі шлейфом від ліванського кутюр'є.

Клум засвітила сміливе декольте в мінісукні на вулицях Нью-Йорка.

Крім того, Фокус писав про 5 скандальних випадків, коли зірки перегнули з вирізом сукні. Відомі жінки часто використовують його як інструмент самовираження, але іноді межа між ефектністю та надмірністю стирається.