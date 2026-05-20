52-річна Гайді Клум показалась в сукні з пишним декольте та прозорими вставками (фото)
Супермодель вкотре опинилася в центрі уваги, відвідавши грандіозну вечірку Kilian Beach Club у межах Каннського кінофестивалю. Для цього світського виходу 52-річна зірка обрала надзвичайно сміливу сукню, яка миттєво прикувала до неї погляди преси та гостей.
Німецька топмодель зробила ставку на глибокий шоколадний відтінок та ефектне поєднання текстур. Фото з події вона опублікувала в Instagram.
Її відверте вбрання складалося зі стьобаного корсета з металевими застібками, прозорими сітчастими вставками та сміливим декольте, яке підкреслювало груди зірки. Нижню частину сукні формувала спідниця з витонченим драпуванням та екстремально високим розрізом до самого стегна.
Акценти та б’юті-лук
Свій аутфіт Гайді Клум доповнила класичними чорними замшевими туфлями на високих шпильках, а пальці прикрасила масивними каблучками з розкішним камінням.
Особливу увагу привертав і б’юті-образ знаменитості. Зірка з’явилася на вечірці з об’ємним укладанням та пишними локонами. У макіяжі стилісти зробили насичений акцент на очі, підкресливши їх чорним олівцем і темними тінями, а фінальним штрихом став довгий манікюр у стриманих нюдових тонах.
