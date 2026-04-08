52-річна Гайді Клум засвітила сміливе декольте в мінісукні (фото)

52-річна Гайді Клум знову прикувала до себе увагу, з’явившись на вулицях Нью-Йорка у відвертому образі. Зірка обрала мінісукню з глибоким декольте, не стримуючи себе у сміливих модних рішеннях.

Німецько-американська модель вийшла на прогулянку в районі Сохо у бордовій мінісукні з декольте, оздобленій паєтками, яка підкреслила її фігуру. Образ доповнили прозорі коричневі колготи та гостроносі туфлі на високих підборах у тон, що візуально подовжили силует, пише Daily Mail.

Аксесуарами стали бордова шкіряна сумка та стильні овальні окуляри з коричневими лінзами. Клум виглядала у піднесеному настрої — усміхалася фотографам і тримала на руках свого собаку.

Гайді Клум у "сміливій" сукні Фото: колаж Фокус

Нещодавній вихід відбувся на тлі відвертих зізнань моделі у новому документальному проєкті "On and Off the Catwalk" ("На та поза подіумом"). У ньому вона прокоментувала чутки щодо змін у своїй зовнішності, зазначивши, що набір ваги пов’язаний із менопаузою, а не з вагітністю.

