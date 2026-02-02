52-річна Гайді Клум вигуляла на червоному хіднику "невидиму" сукню (фото)
Німецька супермодель Гайді Клум стала однією з найяскравіших зірок 68-ї церемонії вручення премії "Ґреммі", яка відбулася у ніч на 2 лютого. Зірка обрала для виходу на червоний хідник надзвичайно сміливий образ, який миттєво привернув увагу світових медіа та шанувальників.
52-річна Гайді Клум з'явилася на церемонії у "невидимій" сукні бежевого відтінку з ефектом "nude", яка ідеально облягала силует. Завдяки спеціальному крою та кольоровому рішенню вбрання створювало враження, ніби на тілі немає одягу.
Гайді Клум у "невидимій" сукні
Знімки з червоної доріжки зірка поділилася зі своїми підписниками в Instagram, де публікація швидко набрала тисячі вподобань.
Експерти моди відзначають, що Клум продемонструвала бездоганну впевненість у собі та підтвердила статус однієї з найсміливіших особистостей у світі гламуру.
"Люди завжди кажуть: "Ти, мабуть, стала впевненішою з віком", але я завжди була впевненою в собі. У мене немає проблем з тим, щоб ходити в спідній білизні. Я не ховаюся в кутку", — розповіла Гайді журналу People.
Мати чотирьох дітей
Модель, яка має чотирьох дітей, пояснила, що старіння для неї "не має значення", і що у свої роки вона почувається собою більше, ніж будь-коли.
"У мене немає цього почуття сорому за вік чи своє тіло. Я вважаю, що кожен повинен робити те, що хоче. Мені подобається бігати сексуальною — навіть зараз, у 52 роки", — підсумувала вона.
До речі, Гайді Клум відома не лише модельною кар'єрою — вона також працює суддею популярного шоу "Топмодель по-німецьки" та з'являлася в культових серіалах, включно з "Сексом і містом" та "Як я зустрів вашу маму".
