У США відбулася церемонія премії Grammy 2026: деякі зірки шокували образами (фото)
Червона доріжка цього року стала не лише майданчиком для демонстрації образів, а й простором для політичних заяв. Деякі зірки з’явилися зі значками з написом "ICE out", висловлюючи протест проти жорсткої міграційної політики США та дій імміграційної служби ICE щодо мігрантів.
Найбільш обговорюваним образом церемонії стала поява Chappell Roan у вбранні від Mugler. Фокус розповідає, як пройшла премія Grammy 2026 року.
Grammy 2026
Головну нагороду вечора — "Альбом року" — отримав Bad Bunny за платівку Debí Tirar Más Fotos, до якої увійшли пісні іспанською мовою. Найбільше статуеток цього року зібрав Кендрік Ламар — п’ять нагород.
Біллі Айліш утретє стала лауреаткою в категорії "Пісня року" — цього разу за композицію Wildflower, написану спільно з Фіннеасом. Загалом це вже десята нагорода Grammy для 24-річної співачки. Під час церемонії вона також виступила з політичною промовою зі сцени.
Серед неочікуваних перемог — гурт The Cure, який уперше в кар’єрі отримав Grammy. Колектив здобув одразу дві нагороди: за найкращий альтернативний альбом і найкраще альтернативне виконання.
Lola Young перемогла в категорії "Найкраще сольне попвиконання" з піснею Messy. Леді Гага була відзначена за композицію Abracadabra та проєкт Mayhem.
Режисер Стівен Спілберг отримав нагороду за найкращий музичний фільм Music by John Williams і став двадцятою людиною в історії зі статусом EGOT — володарем премій "Еммі", "Греммі", "Оскар" і "Тоні".
Цього року Бейонсе не була номінована й не відвідала церемонію.
Також на Grammy 2026 була присутня українська співачка Міка Ньютон, яка вела репортаж із заходу для Telegram-каналу Романа Бутурлакіна.
Повний список переможців доступний за посиланням.
