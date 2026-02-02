У США відбулася церемонія премії Grammy 2026: деякі зірки шокували образами (фото)

Червона доріжка цього року стала не лише майданчиком для демонстрації образів, а й простором для політичних заяв. Деякі зірки з’явилися зі значками з написом "ICE out", висловлюючи протест проти жорсткої міграційної політики США та дій імміграційної служби ICE щодо мігрантів.

Найбільш обговорюваним образом церемонії стала поява Chappell Roan у вбранні від Mugler. Фокус розповідає, як пройшла премія Grammy 2026 року.

Grammy 2026

Головну нагороду вечора — "Альбом року" — отримав Bad Bunny за платівку Debí Tirar Más Fotos, до якої увійшли пісні іспанською мовою. Найбільше статуеток цього року зібрав Кендрік Ламар — п’ять нагород.

У Лос-Анджелесі відбулася Grammy 2026 Фото: колаж Фокус

Біллі Айліш утретє стала лауреаткою в категорії "Пісня року" — цього разу за композицію Wildflower, написану спільно з Фіннеасом. Загалом це вже десята нагорода Grammy для 24-річної співачки. Під час церемонії вона також виступила з політичною промовою зі сцени.

Відео дня

У Лос-Анджелесі відбулася Grammy 2026 Фото: колаж Фокус

Серед неочікуваних перемог — гурт The Cure, який уперше в кар’єрі отримав Grammy. Колектив здобув одразу дві нагороди: за найкращий альтернативний альбом і найкраще альтернативне виконання.

У Лос-Анджелесі відбулася Grammy 2026 Фото: колаж Фокус

Lola Young перемогла в категорії "Найкраще сольне попвиконання" з піснею Messy. Леді Гага була відзначена за композицію Abracadabra та проєкт Mayhem.

Режисер Стівен Спілберг отримав нагороду за найкращий музичний фільм Music by John Williams і став двадцятою людиною в історії зі статусом EGOT — володарем премій "Еммі", "Греммі", "Оскар" і "Тоні".

Цього року Бейонсе не була номінована й не відвідала церемонію.

Також на Grammy 2026 була присутня українська співачка Міка Ньютон, яка вела репортаж із заходу для Telegram-каналу Романа Бутурлакіна.

Повний список переможців доступний за посиланням.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Софія Вергара в шикарній сукні вийшла на червону доріжку Emmy Award.