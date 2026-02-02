В США состоялась церемония премии Grammy 2026: некоторые звезды шокировали образами (фото)

Красная дорожка в этом году стала не только площадкой для демонстрации образов, но и пространством для политических заявлений. Некоторые звезды появились со значками с надписью "ICE out", выражая протест против жесткой миграционной политики США и действий иммиграционной службы ICE в отношении мигрантов.

Самым обсуждаемым образом церемонии стало появление Chappell Roan в наряде от Mugler. Фокус рассказывает, как прошла премия Grammy 2026 года.

Грэмми 2026

Главную награду вечера — "Альбом года" — получил Bad Bunny за пластинку Debí Tirar Más Fotos, в которую вошли песни на испанском языке. Больше всего статуэток в этом году собрал Кендрик Ламар — пять наград.

В Лос-Анджелесе состоялась Grammy 2026 Фото: коллаж Фокус

Билли Айлиш в третий раз стала лауреатом в категории "Песня года" — на этот раз за композицию Wildflower, написанную совместно с Финнеасом. В целом это уже десятая награда Grammy для 24-летней певицы. Во время церемонии она также выступила с политической речью со сцены.

Відео дня

В Лос-Анджелесе состоялась Grammy 2026 Фото: коллаж Фокус

Среди неожиданных побед — группа The Cure, которая впервые в карьере получила Grammy. Коллектив получил сразу две награды: за лучший альтернативный альбом и лучшее альтернативное исполнение.

В Лос-Анджелесе состоялась Grammy 2026 Фото: коллаж Фокус

Lola Young победила в категории "Лучшее сольное поп-исполнение" с песней Messy. Леди Гага была отмечена за композицию Abracadabra и проект Mayhem.

Режиссер Стивен Спилберг получил награду за лучший музыкальный фильм Music by John Williams и стал двадцатым человеком в истории со статусом EGOT — обладателем премий "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони".

В этом году Бейонсе не была номинирована и не посетила церемонию.

Также на Grammy 2026 присутствовала украинская певица Мика Ньютон, которая вела репортаж с мероприятия для Telegram-канала Романа Бутурлакина.

Полный список победителей доступен по ссылке.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, София Вергара в шикарном платье вышла на красную дорожку Emmy Award.