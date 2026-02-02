52-летняя Хайди Клум выгуляла на красной дорожке "невидимое" платье (фото)
Немецкая супермодель Хайди Клум стала одной из самых ярких звезд 68-й церемонии вручения премии "Грэмми", которая состоялась в ночь на 2 февраля. Звезда выбрала для выхода на красную дорожку чрезвычайно смелый образ, который мгновенно привлек внимание мировых медиа и поклонников.
52-летняя Хайди Клум появилась на церемонии в "невидимом" платье бежевого оттенка с эффектом "nude", которое идеально облегало силуэт. Благодаря специальному крою и цветовому решению наряд создавал впечатление, будто на теле нет одежды.
Хайди Клум в "невидимом" платье
Снимки с красной дорожки звезда поделилась со своими подписчиками в Instagram, где публикация быстро набрала тысячи лайков.
Эксперты моды отмечают, что Клум продемонстрировала безупречную уверенность в себе и подтвердила статус одной из самых смелых личностей в мире гламура.
"Люди всегда говорят: "Ты, видимо, стала увереннее с возрастом", но я всегда была уверенной в себе. У меня нет проблем с тем, чтобы ходить в нижнем белье. Я не прячусь в углу", — рассказала Хайди журналу People.
Мать четверых детей
Модель, у которой четверо детей, объяснила, что старение для нее "не имеет значения", и что в свои годы она чувствует себя больше, чем когда-либо.
"У меня нет этого чувства стыда за возраст или свое тело. Я считаю, что каждый должен делать то, что хочет. Мне нравится бегать сексуальной — даже сейчас, в 52 года", — подытожила она.
Кстати, Хайди Клум известна не только модельной карьерой — она также работает судьей популярного шоу "Топ-модель по-немецки" и появлялась в культовых сериалах, включая "Секс и город" и "Как я встретил вашу маму".
