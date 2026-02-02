52-летняя Хайди Клум выгуляла на красной дорожке "невидимое" платье (фото)

Немецкая супермодель Хайди Клум стала одной из самых ярких звезд 68-й церемонии вручения премии "Грэмми", которая состоялась в ночь на 2 февраля. Звезда выбрала для выхода на красную дорожку чрезвычайно смелый образ, который мгновенно привлек внимание мировых медиа и поклонников.

52-летняя Хайди Клум появилась на церемонии в "невидимом" платье бежевого оттенка с эффектом "nude", которое идеально облегало силуэт. Благодаря специальному крою и цветовому решению наряд создавал впечатление, будто на теле нет одежды.

Хайди Клум в "невидимом" платье

Снимки с красной дорожки звезда поделилась со своими подписчиками в Instagram, где публикация быстро набрала тысячи лайков.

Эксперты моды отмечают, что Клум продемонстрировала безупречную уверенность в себе и подтвердила статус одной из самых смелых личностей в мире гламура.

"Люди всегда говорят: "Ты, видимо, стала увереннее с возрастом", но я всегда была уверенной в себе. У меня нет проблем с тем, чтобы ходить в нижнем белье. Я не прячусь в углу", — рассказала Хайди журналу People.

Відео дня

Мать четверых детей

Модель, у которой четверо детей, объяснила, что старение для нее "не имеет значения", и что в свои годы она чувствует себя больше, чем когда-либо.

"У меня нет этого чувства стыда за возраст или свое тело. Я считаю, что каждый должен делать то, что хочет. Мне нравится бегать сексуальной — даже сейчас, в 52 года", — подытожила она.

Кстати, Хайди Клум известна не только модельной карьерой — она также работает судьей популярного шоу "Топ-модель по-немецки" и появлялась в культовых сериалах, включая "Секс и город" и "Как я встретил вашу маму".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Токио отменили концерты рэпера Канье Уэста после его выходки на музыкальной церемонии, когда он заставил Бьянку Цензори раздеться на красной дорожке.

Стало известно, что Канье Уэст сказал перед тем, как Бьянка Цензори сбросила шубу на "Грэмми-2025".

Блогер Райли Мэй Льюис считает, что перформанс Бьянки был спланирован. А Канье рядом с женой засматривался на других женщин.