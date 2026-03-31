Міжнародний день декольте: 5 скандальних випадків, коли зірки перегнули з вирізом (фото)

Мода завжди балансує між елегантністю та провокацією. Особливо це стосується декольте — елементу жіночого гардероба, який може як підкреслити витонченість, так і викликати хвилю критики.

Недарма 31 березня навіть з’явився неофіційний Міжнародний день декольте — привід поговорити про силу цього модного акценту та його вплив на попкультуру. Фокус розповідає про 5 скандальних випадків, коли зірки перегнули з вирізом.

Сміливе декольте

Декольте — це не лише про відкритість, а й про сміливість. Відомі жінки часто використовують його як інструмент самовираження, але іноді межа між ефектністю та надмірністю стирається.

Дженніфер Лопес і легендарна "зелена сукня"

На церемонії Grammy Awards 2000 року Дженніфер Лопес з’явилася у сукні від Versace з надзвичайно глибоким вирізом. Образ миттєво став культовим і навіть вплинув на розвиток інтернету (саме через нього з’явився Google Images). Проте тоді багато критиків назвали його занадто відвертим для офіційної події.

Відео дня

Дженніфер Лопес Фото: колаж Фокус

Кім Кардаш’ян та Met Gala

На Met Gala Кім Кардаш’ян не раз дивувала публіку. Один із її образів із надглибоким декольте та обтислим силуетом викликав суперечки: одні захоплювались сміливістю, інші — вважали це прикладом надмірної сексуалізації.

Кім Кардаш'ян Фото: East News Press Agency

Ріанна і прозорі провокації

Ріанна відома своєю любов’ю до експериментів. Її образ на CFDA Awards із майже повністю прозорим вбранням і відвертим декольте став одним із найбільш обговорюваних у світі моди. Багато хто вважав це мистецтвом, але інші — явним перебором.

Ріанна Фото: Rex

Нікі Мінаж та "аварія" на сцені

Під час церемонії MTV Video Music Awards у 2014 році Нікі Мінаж опинилася в незручній ситуації: її відверте декольте ледь не спричинило конфуз прямо на сцені. Співачка змушена була тримати сукню руками, що лише підсилило увагу до інциденту.

Нікі Мінаж Фото: Splash News Нікі Мінаж Фото: скриншот

Белла Хадід і Каннський кінофестиваль

На Cannes Film Festival Белла Хадід з’явилася у червоній сукні з настільки глибоким вирізом, що кожен її рух ставав ризикованим. Фото миттєво розлетілися мережею, а дискусії про доречність образу не вщухали ще довго.

Белла Хадід Фото: Splash News

Чому декольте викликає такі суперечки?

Причина проста: це елемент, що поєднує естетику і провокацію. У різних культурах і контекстах допустимий рівень відкритості відрізняється. Те, що на подіумі виглядає як мистецтво, на червоній доріжці може сприйматися як виклик суспільним нормам.

Крім того, сучасні медіа лише підсилюють ефект. Соціальні мережі миттєво розносять фото, а думки публіки стають частиною глобального діалогу про межі стилю.

Баланс між сміливістю і смаком

Міжнародний день декольте — це не лише про відверті образи. Це нагадування про те, що мода — це гра з формами, настроєм і самовираженням. Найуспішніші образи — ті, де декольте не домінує, а гармонійно доповнює загальний стиль.

Зірки часто ризикують, і саме завдяки цьому мода рухається вперед. Але кожен такий вихід — це тонка межа між іконою стилю та модним провалом. І саме ця межа робить тему декольте настільки цікавою для обговорення.

