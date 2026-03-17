45-річна Кім Кардаш'ян в обтягнутій сукні ледь ходила на "Оскарі" (фото, відео)

Кім Кардаш'ян стала однією з найяскравіших зірок на вечірці Vanity Fair після церемонії "Оскар", але її ефектний образ виявився доволі незручним.

45-річна зірка реаліті-шоу та засновниця модного бренду Кім Кардаш'ян з'явилася у золотій сукні Gucci і шпильках на дзеркальній платформі, в яких ледве могла йти. Фанати одразу помітили, наскільки вона некомфортно почувалася у цьому вбранні.

У соцмережах з'явилися критичні коментарі: хтось писав, що вона ледве йде в цих туфлях і сукні, хтось жартував, мовляв, хода виглядає божевільною. Дехто зауважив, що кроки здаються скутими, втім загалом образ непоганий.

Кім Кардаш'ян вразила вбранням Фото: TikTok

Інші запитували, навіщо дівчата одягають речі, в яких навіть ходити не можуть. Знайшлись ті, хто назвав це дешевим піаром, мовляв, саме на це розраховувала Кім.

Водночас чимало шанувальників захоплювалися цим зірковим виходом. Вони кажуть, що це найкращий образ Кім за останній час.

Пізніше матір чотирьох дітей зняли з телефоном в руках, коли вона сиділа, а покидаючи зіркову вечірку в Лос-Анджелесі, вона показала знак миру фотографам.

