45-летняя Ким Кардашьян в обтягивающем платье едва ходила на "Оскаре" (фото, видео)
Ким Кардашьян стала одной из самых ярких звезд на вечеринке Vanity Fair после церемонии "Оскар", но ее эффектный образ оказался довольно неудобным.
45-летняя звезда реалити-шоу и основательница модного бренда Ким Кардашьян появилась в золотом платье Gucci и шпильках на зеркальной платформе, в которых едва могла идти. Фанаты сразу заметили, насколько она некомфортно чувствовала себя в этом наряде.
В соцсетях появились критические комментарии: кто-то писал, что она еле идет в этих туфлях и платье, кто-то шутил, мол, походка выглядит сумасшедшей. Некоторые заметили, что шаги кажутся скованными, впрочем, в целом образ неплохой.
Другие спрашивали, зачем девушки надевают вещи, в которых даже ходить не могут. Нашлись те, кто назвал это дешевым пиаром, мол, именно на это рассчитывала Ким.
В то же время немало поклонников восхищались этим звездным выходом. Они говорят, что это лучший образ Ким за последнее время.
Позже мать четверых детей сняли с телефоном в руках, когда она сидела, а покидая звездную вечеринку в Лос-Анджелесе, она показала знак мира фотографам.
