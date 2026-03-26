Кейт Міддлтон повторила фішку в образі за Меланією Трамп (фото)

25 березня Кейт Міддлтон разом із принцом Вільямом відвідала церемонію в Кентерберійському соборі, де відбулося встановлення Дами Сари Маллі як 106-го архієпископа Кентерберійського. Принцеса Уельська з’явилася на публіці в образі, який одразу викликав асоціації зі стилем Меланії Трамп.

Ключовим елементом образу став капелюх-канотьє від Juliette Botterill Millinery з контрастним чорно-білим візерунком, пише People.

Саме капелюх нагадав про улюблений аксесуар Меланії Трамп — вона неодноразово з’являлася у схожих структурованих капелюхах із чіткою геометрією та монохромною палітрою.

Кейт Міддлтон Фото: Alamy

Цей впізнаваний стиль — мінімалістичний, графічний і водночас дуже строгий — давно став частиною іміджу колишньої першої леді США.

Меланія Трамп в капелюсі Фото: колаж Фокус

Елегантність із прихованим сенсом

Свій образ Кейт доповнила пальтом у класичний принт Prince of Wales check від Suzannah London. Цей вибір став тонким реверансом до титулу її чоловіка, адже Вільям нині є принцом Уельським.

Таким чином, Кейт поєднала одразу два стилістичні меседжі: сучасний модний відсил до образів Меланії Трамп через капелюх і водночас — символічну підтримку чоловіка через вибір принту.

Поєднання моди і традицій

Кейт Міддлтон вже не вперше використовує одяг як спосіб комунікації. Вона регулярно закладає у свої образи приховані сенси, поєднуючи королівські традиції з актуальними модними трендами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Кейт Міддлтон надягла "прокляту" тіару до президента Нігерії.

Принцеса вигуляла вишукане вбрання в Лондоні.

Крім того, Кетрін показалася у стильному костюмі та з особливою прикрасою на жакеті.