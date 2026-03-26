Кейт Міддлтон повторила фішку в образі за Меланією Трамп (фото)
25 березня Кейт Міддлтон разом із принцом Вільямом відвідала церемонію в Кентерберійському соборі, де відбулося встановлення Дами Сари Маллі як 106-го архієпископа Кентерберійського. Принцеса Уельська з’явилася на публіці в образі, який одразу викликав асоціації зі стилем Меланії Трамп.
Ключовим елементом образу став капелюх-канотьє від Juliette Botterill Millinery з контрастним чорно-білим візерунком, пише People.
Саме капелюх нагадав про улюблений аксесуар Меланії Трамп — вона неодноразово з’являлася у схожих структурованих капелюхах із чіткою геометрією та монохромною палітрою.
Цей впізнаваний стиль — мінімалістичний, графічний і водночас дуже строгий — давно став частиною іміджу колишньої першої леді США.
Елегантність із прихованим сенсом
Свій образ Кейт доповнила пальтом у класичний принт Prince of Wales check від Suzannah London. Цей вибір став тонким реверансом до титулу її чоловіка, адже Вільям нині є принцом Уельським.
Таким чином, Кейт поєднала одразу два стилістичні меседжі: сучасний модний відсил до образів Меланії Трамп через капелюх і водночас — символічну підтримку чоловіка через вибір принту.
Поєднання моди і традицій
Кейт Міддлтон вже не вперше використовує одяг як спосіб комунікації. Вона регулярно закладає у свої образи приховані сенси, поєднуючи королівські традиції з актуальними модними трендами.
