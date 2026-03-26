Кейт Миддлтон повторила фишку в образе за Меланией Трамп (фото)
25 марта Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила церемонию в Кентерберийском соборе, где состоялось установление Дамы Сары Малли в качестве 106-го архиепископа Кентерберийского. Принцесса Уэльская появилась на публике в образе, который сразу вызвал ассоциации со стилем Мелании Трамп.
Ключевым элементом образа стала шляпа-канотье от Juliette Botterill Millinery с контрастным черно-белым узором, пишет People.
Именно шляпа напомнила о любимом аксессуаре Мелании Трамп — она неоднократно появлялась в похожих структурированных шляпах с четкой геометрией и монохромной палитрой.
Этот узнаваемый стиль — минималистичный, графичный и одновременно очень строгий — давно стал частью имиджа бывшей первой леди США.
Элегантность со скрытым смыслом
Свой образ Кейт дополнила пальто в классический принт Prince of Wales check от Suzannah London. Этот выбор стал тонким реверансом к титулу ее мужа, ведь Уильям сейчас является принцем Уэльским.
Таким образом, Кейт соединила сразу два стилистических месседжа: современный модный отсыл к образам Мелании Трамп через шляпу и одновременно — символическую поддержку мужа через выбор принта.
Сочетание моды и традиций
Кейт Миддлтон уже не впервые использует одежду как способ коммуникации. Она регулярно закладывает в свои образы скрытые смыслы, сочетая королевские традиции с актуальными модными трендами.
