Кейт Миддлтон повторила фишку в образе за Меланией Трамп (фото)

25 марта Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила церемонию в Кентерберийском соборе, где состоялось установление Дамы Сары Малли в качестве 106-го архиепископа Кентерберийского. Принцесса Уэльская появилась на публике в образе, который сразу вызвал ассоциации со стилем Мелании Трамп.

Ключевым элементом образа стала шляпа-канотье от Juliette Botterill Millinery с контрастным черно-белым узором, пишет People.

Именно шляпа напомнила о любимом аксессуаре Мелании Трамп — она неоднократно появлялась в похожих структурированных шляпах с четкой геометрией и монохромной палитрой.

Кейт Миддлтон Фото: Alamy

Этот узнаваемый стиль — минималистичный, графичный и одновременно очень строгий — давно стал частью имиджа бывшей первой леди США.

Мелания Трамп в шляпе Фото: коллаж Фокус

Элегантность со скрытым смыслом

Свой образ Кейт дополнила пальто в классический принт Prince of Wales check от Suzannah London. Этот выбор стал тонким реверансом к титулу ее мужа, ведь Уильям сейчас является принцем Уэльским.

Таким образом, Кейт соединила сразу два стилистических месседжа: современный модный отсыл к образам Мелании Трамп через шляпу и одновременно — символическую поддержку мужа через выбор принта.

Сочетание моды и традиций

Кейт Миддлтон уже не впервые использует одежду как способ коммуникации. Она регулярно закладывает в свои образы скрытые смыслы, сочетая королевские традиции с актуальными модными трендами.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кейт Миддлтон надела "проклятую" тиару к президенту Нигерии.

Принцесса выгуляла изысканный наряд в Лондоне.

Кроме того, Кэтрин показалась в стильном костюме и с особым украшением на жакете.