Международный день декольте: 5 скандальных случаев, когда звезды перегнули с вырезом (фото)

Мода всегда балансирует между элегантностью и провокацией. Особенно это касается декольте — элемента женского гардероба, который может как подчеркнуть изящество, так и вызвать волну критики.

Недаром 31 марта даже появился неофициальный Международный день декольте — повод поговорить о силе этого модного акцента и его влиянии на поп-культуру. Фокус рассказывает о 5 скандальных случаях, когда звезды перегнули с вырезом.

Смелое декольте

Декольте — это не только об открытости, но и о смелости. Известные женщины часто используют его как инструмент самовыражения, но иногда грань между эффектностью и чрезмерностью стирается.

Дженнифер Лопес и легендарное "зеленое платье"

На церемонии Grammy Awards в 2000 году Дженнифер Лопес появилась в платье от Versace с чрезвычайно глубоким вырезом. Образ мгновенно стал культовым и даже повлиял на развитие интернета (именно из-за него появился Google Images). Однако тогда многие критики назвали его слишком откровенным для официального события.

Дженнифер Лопес Фото: коллаж Фокус

Ким Кардашьян и Met Gala

На Met Gala Ким Кардашьян не раз удивляла публику. Один из ее образов со сверхглубоким декольте и облегающим силуэтом вызвал споры: одни восхищались смелостью, другие — считали это примером чрезмерной сексуализации.

Ким Кардашьян Фото: East News Press Agency

Рианна и прозрачные провокации

Рианна известна своей любовью к экспериментам. Ее образ на CFDA Awards с почти полностью прозрачным нарядом и откровенным декольте стал одним из самых обсуждаемых в мире моды. Многие посчитали это искусством, но другие — явным перебором.

Рианна Фото: Rex

Ники Минаж и "авария" на сцене

Во время церемонии MTV Video Music Awards в 2014 году Ники Минаж оказалась в неловкой ситуации: ее откровенное декольте едва не привело к конфузу прямо на сцене. Певица вынуждена была держать платье руками, что лишь усилило внимание к инциденту.

Ники Минаж Фото: Splash News Ники Минаж Фото: скриншот

Белла Хадид и Каннский кинофестиваль

На Cannes Film Festival Белла Хадид появилась в красном платье с настолько глубоким вырезом, что каждое ее движение становилось рискованным. Фото мгновенно разлетелись по сети, а дискуссии об уместности образа не утихали еще долго.

Белла Хадид Фото: Splash News

Почему декольте вызывает такие споры?

Причина проста: это элемент, сочетающий эстетику и провокацию. В разных культурах и контекстах допустимый уровень открытости отличается. То, что на подиуме выглядит как искусство, на красной дорожке может восприниматься как вызов общественным нормам.

Кроме того, современные медиа только усиливают эффект. Социальные сети мгновенно разносят фото, а мнения публики становятся частью глобального диалога о границах стиля.

Баланс между смелостью и вкусом

Международный день декольте — это не только об откровенных образах. Это напоминание о том, что мода — это игра с формами, настроением и самовыражением. Самые успешные образы — те, где декольте не доминирует, а гармонично дополняет общий стиль.

Звезды часто рискуют, и именно благодаря этому мода движется вперед. Но каждый такой выход — это тонкая грань между иконой стиля и модным провалом. И именно эта грань делает тему декольте настолько интересной для обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

45-летняя Ким Кардашьян в обтягивающем платье едва ходила на "Оскаре".

Модные редакторы Cosmopolitan подвели итоги красной дорожки церемонии "Оскар-2026" и оценили образы звезд.

Кроме того, Кейт Миддлтон повторила фишку в образе за Меланией Трамп.