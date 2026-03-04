58-річна Ніколь Кідман вийшла у світ у піджаку без спіднього та прозорій спідниці (фото)

У Голлівуді відбулася довгоочікувана прем’єра нового трилер-серіалу "Скарпетта", що розповідає історію блискучої судово-медичної експертки докторки Кей Скарпетти, яка допомагає розкривати складні злочини. На червоній доріжці зібралися десятки знаменитостей — від Ніколь Кідман до Джеймі Лі Кертіс.

Більшість гостей обрали елегантні чорні образи: довгі вечірні сукні, чіткі силуети та стриману, але ефектну класику. Особливу увагу привернула 58-річна Ніколь Кідман, пише Hello.

Акторка з’явилася на прем’єрі у сміливому чорному образі — структурованому піджаку, який вона одягла без спіднього, та напівпрозорій спідниці з прозорими вставками і подолом, оздобленим пір’ям.

Акторка Ніколь Кідман Фото: колаж Фокус

Свій образ зірка доповнила чорними туфлями на шпильках і кількома срібними каблучками, зробивши ставку на мінімалістичні аксесуари.

Нова роль голлівудської акторки Ніколь Кідман у ролі лікарки Кей Скарпетти знову розпалила багаторічну ворожнечу між нею та Анджеліною Джолі. 58-річна австралійська зірка отримує перші захоплення своєю грою в кримінальному трилері. Але 50-річна Джолі, яка давно хотіла зіграти цю роль, засмучена після того, як програла її Кідман.

Реклама парфумів Chanel No. 5 з Ніколь Кідман за 44 мільйони доларів потрапила в книгу рекордів Гіннеса. Ролик було знято ще у 2004 році.

Крім того, Ніколь представила нову зачіску після розриву з музикантом Кітом Урбаном, із яким прожила 19 років.