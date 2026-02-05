Шедевр за 3 хвилини: як знімали найдорожчу у світі рекламу (відео)

Реклама парфумів Chanel No. 5 з Ніколь Кідман за 44 мільйони доларів потрапила в книгу рекордів Гіннеса. Ролик було знято ще у 2004 році.

Про це нагадала блогерка Анастасія Полонська у своєму TikTok.

Ніколь Кідман для Chanel

"Ролик був повʼязаний з туалетною водою Chanel. Звісно, в головній ролі — Ніколь Кідман, яка отримала гонорар 4 мільйони доларів. Саму рекламу знімав режисер "Великого Гетсбі". А зйомки проходили в Сіднеї", — розповіла вона.

Цей мініфільм не просто продавав аромат, а розповідав цілу історію про славу, кохання та втечу від реальності. Довжина ролика — 3,5 хвилини. А Кідман знімалася чотири дні.

Цікаво, що вартість кожної хвилини реклами для Chanel обійшлася в 11 млн доларів.

За 22 роки ніхто так і не зміг перебити рекорд французького модного дому.

Ніколь Кідман у рекламі Chanel

Ще факти про рекламу з Ніколь Кідман

Режисер: Баз Лурманн ("Мулен Руж", "Елвіс", "Мулен Руж").

Баз Лурманн ("Мулен Руж", "Елвіс", "Мулен Руж"). Сюжет: ​головна героїня тікає з червоної доріжки, потрапляє у таксі, де зустрічає таємничого чоловіка (Родріго Санторо), який живе у квартирі на даху. ​Вони проводять ніч разом, створюючи ілюзію ідеального кохання. ​Після цього зірка повертається до свого гламурного, але самотнього життя. Вони обмінюються прощальними поглядами, підкреслюючи, що їхня історія кохання була швидкоплинною, але чоловік точно запамʼятав запах жінки.

​головна героїня тікає з червоної доріжки, потрапляє у таксі, де зустрічає таємничого чоловіка (Родріго Санторо), який живе у квартирі на даху. ​Вони проводять ніч разом, створюючи ілюзію ідеального кохання. ​Після цього зірка повертається до свого гламурного, але самотнього життя. Вони обмінюються прощальними поглядами, підкреслюючи, що їхня історія кохання була швидкоплинною, але чоловік точно запамʼятав запах жінки. Стиль: сукні від Карла Лагерфельда, діаманти, атмосфера класичного Голлівуду.

сукні від Карла Лагерфельда, діаманти, атмосфера класичного Голлівуду. Прем’єра реклами відбулася не на телебаченні — спершу короткометражку показали в кінотеатрах США, а згодом у Великій Британії, Австралії, Франції та Нідерландах.

