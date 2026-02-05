Шедевр за 3 хвилини: як знімали найдорожчу у світі рекламу (відео)
Реклама парфумів Chanel No. 5 з Ніколь Кідман за 44 мільйони доларів потрапила в книгу рекордів Гіннеса. Ролик було знято ще у 2004 році.
Про це нагадала блогерка Анастасія Полонська у своєму TikTok.
Ніколь Кідман для Chanel
"Ролик був повʼязаний з туалетною водою Chanel. Звісно, в головній ролі — Ніколь Кідман, яка отримала гонорар 4 мільйони доларів. Саму рекламу знімав режисер "Великого Гетсбі". А зйомки проходили в Сіднеї", — розповіла вона.
Цей мініфільм не просто продавав аромат, а розповідав цілу історію про славу, кохання та втечу від реальності. Довжина ролика — 3,5 хвилини. А Кідман знімалася чотири дні.
Цікаво, що вартість кожної хвилини реклами для Chanel обійшлася в 11 млн доларів.
За 22 роки ніхто так і не зміг перебити рекорд французького модного дому.
Ще факти про рекламу з Ніколь Кідман
- Режисер: Баз Лурманн ("Мулен Руж", "Елвіс", "Мулен Руж").
- Сюжет: головна героїня тікає з червоної доріжки, потрапляє у таксі, де зустрічає таємничого чоловіка (Родріго Санторо), який живе у квартирі на даху. Вони проводять ніч разом, створюючи ілюзію ідеального кохання. Після цього зірка повертається до свого гламурного, але самотнього життя. Вони обмінюються прощальними поглядами, підкреслюючи, що їхня історія кохання була швидкоплинною, але чоловік точно запамʼятав запах жінки.
- Стиль: сукні від Карла Лагерфельда, діаманти, атмосфера класичного Голлівуду.
- Прем’єра реклами відбулася не на телебаченні — спершу короткометражку показали в кінотеатрах США, а згодом у Великій Британії, Австралії, Франції та Нідерландах.
