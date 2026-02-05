Шедевр за 3 минуты: как снимали самую дорогую в мире рекламу (видео)

Реклама духов Chanel No. 5 с Николь Кидман за 44 миллиона долларов попала в книгу рекордов Гиннеса. Ролик был снят еще в 2004 году.

Об этом напомнила блогерша Анастасия Полонская в своем TikTok.

Николь Кидман для Chanel

"Ролик был связан с туалетной водой Chanel. Конечно, в главной роли — Николь Кидман, которая получила гонорар 4 миллиона долларов. Саму рекламу снимал режиссер "Великого Гэтсби". А съемки проходили в Сиднее", — рассказала она.

Этот мини-фильм не просто продавал аромат, а рассказывал целую историю о славе, любви и бегстве от реальности. Длина ролика — 3,5 минуты. А Кидман снималась четыре дня.

Интересно, что стоимость каждой минуты рекламы для Chanel обошлась в 11 млн долларов.

За 22 года никто так и не смог перебить рекорд французского модного дома.

Николь Кидман в рекламе Chanel

Еще факты о рекламе с Николь Кидман

Режиссер: Баз Лурманн ("Мулен Руж", "Элвис", "Мулен Руж").

Баз Лурманн ("Мулен Руж", "Элвис", "Мулен Руж"). Сюжет: главная героиня убегает с красной дорожки, попадает в такси, где встречает таинственного мужчину (Родриго Санторо), который живет в квартире на крыше. Они проводят ночь вместе, создавая иллюзию идеальной любви. После этого звезда возвращается к своей гламурной, но одинокой жизни. Они обмениваются прощальными взглядами, подчеркивая, что их история любви была мимолетной, но мужчина точно запомнил запах женщины.

главная героиня убегает с красной дорожки, попадает в такси, где встречает таинственного мужчину (Родриго Санторо), который живет в квартире на крыше. Они проводят ночь вместе, создавая иллюзию идеальной любви. После этого звезда возвращается к своей гламурной, но одинокой жизни. Они обмениваются прощальными взглядами, подчеркивая, что их история любви была мимолетной, но мужчина точно запомнил запах женщины. Стиль: платья от Карла Лагерфельда, бриллианты, атмосфера классического Голливуда.

платья от Карла Лагерфельда, бриллианты, атмосфера классического Голливуда. Премьера рекламы состоялась не на телевидении — сначала короткометражку показали в кинотеатрах США, а затем в Великобритании, Австралии, Франции и Нидерландах.

