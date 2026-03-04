58-летняя Николь Кидман вышла в свет в пиджаке без нижнего белья и прозрачной юбке (фото)

В Голливуде состоялась долгожданная премьера нового триллер-сериала "Скарпетта", рассказывающего историю блестящего судебно-медицинского эксперта доктора Кей Скарпетты, которая помогает раскрывать сложные преступления. На красной дорожке собрались десятки знаменитостей — от Николь Кидман до Джейми Ли Кертис.

Большинство гостей выбрали элегантные черные образы: длинные вечерние платья, четкие силуэты и сдержанную, но эффектную классику. Особое внимание привлекла 58-летняя Николь Кидман, пишет Hello.

Актриса появилась на премьере в смелом черном образе — структурированном пиджаке, который она надела без нижнего белья, и полупрозрачной юбке с прозрачными вставками и подолом, украшенным перьями.

Актриса Николь Кидман Фото: коллаж Фокус

Свой образ звезда дополнила черными туфлями на шпильках и несколькими серебряными кольцами, сделав ставку на минималистичные аксессуары.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Новая роль голливудской актрисы Николь Кидман в роли врача Кей Скарпетты снова разожгла многолетнюю вражду между ней и Анджелиной Джоли. 58-летняя австралийская звезда получает первые восхищения своей игрой в криминальном триллере Amazon Prime "Скарпетта", основанном на бестселлере Патрисии Корнуэлл о судебно-медицинском эксперте, которая раскрывает убийства в свободное время. Но 50-летняя Джоли, которая давно хотела сыграть эту роль, расстроена после того, как проиграла ее Кидман.

Реклама духов Chanel No. 5 с Николь Кидман за 44 миллиона долларов попала в книгу рекордов Гиннеса. Ролик был снят еще в 2004 году.

Кроме того, Николь представила новую прическу после разрыва с музыкантом Китом Урбаном, с которым прожила 19 лет.