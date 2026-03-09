Дочка Мадонни без спіднього зʼявилася в Парижі (фото)

Донька американської співачки Мадонни, 29-річна Лурдес Леон, зʼявилася без спіднього під дуже сміливою чорною прозорою сукнею на показі Ottolinger під час Тижня моди в Парижі.

Дівчина привернула увагу, продемонструвавши своє тіло під надзвичайно сміливим вбранням. Про це пише Daily Mail.

Донька Мадонни вразила сміливим образом

Лурдес помітили, коли вона виходила з готелю у столиці Франції, скинувши з плечей піджак у тон та несучи чорну сумку. Вона укладала своє довге темне волосся хвилями та підкреслила фігуру високими підборами.

Донька Мадонни була в гарному настрої, зайнявши місце в першому ряду зіркового показу мод, на якому демонструвався жіночий одяг осінь/зима 2026/2027.

Діти Мадонни: що відомо

Співачка народила сина Рокко від режисера Гая Річі та доньку Лурдес Леон від актора Карлоса Леона. Ще одну дочку Медж Мерсі усиновили у 2007 році, коли їй було чотири роки і вона хворіла на малярію.

Також знаменитість усиновила Девіда у 2006 році, коли йому було 13 місяців. Близнючок Естер і Стеллі усиновили з Малаві на початку 2017 року.

Щодо Лурдес, то вона йде стопами своєї зіркової матері і продовжує музичну кар'єру. У серпні 2022 року дівчина випустила свій перший сольний сингл Lock&Key і кліп до нього.

У підлітковому віці Леон співала на бек-вокалі для треку мами Superstar 2012 року, який зірка написала про неї. Раніше Лурдес також була моделлю таких компаній як Burberry, Savage X Fenty від Rihanna, Mugler, Calvin Klein і Marine Serre.

Мадонна з Естер та Стеллі Фото: Instagram madonna

