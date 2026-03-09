Дочь Мадонны без нижнего белья появилась в Париже (фото)

Дочь американской певицы Мадонны, 29-летняя Лурдес Леон, появилась без нижнего белья под очень смелым черным прозрачным платьем на показе Ottolinger во время Недели моды в Париже.

Девушка привлекла внимание, продемонстрировав свое тело под чрезвычайно смелым нарядом. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Мадонны поразила смелым образом

Лурдес заметили, когда она выходила из отеля в столице Франции, сбросив с плеч пиджак в тон и неся черную сумку. Она укладывала свои длинные темные волосы волнами и подчеркнула фигуру высокими каблуками.

Дочь Мадонны была в хорошем настроении, заняв место в первом ряду звездного показа мод, на котором демонстрировалась женская одежда осень/зима 2026/2027.

Дети Мадонны: что известно

Певица родила сына Рокко от режиссера Гая Ричи и дочь Лурдес Леон от актера Карлоса Леона. Еще одну дочь Мэдж Мерси усыновили в 2007 году, когда ей было четыре года и она болела малярией.

Відео дня

Также знаменитость усыновила Дэвида в 2006 году, когда ему было 13 месяцев. Близняшек Эстер и Стелли усыновили из Малави в начале 2017 года.

Что касается Лурдес, то она идет по стопам своей звездной матери и продолжает музыкальную карьеру. В августе 2022 года девушка выпустила свой первый сольный сингл Lock&Key и клип к нему.

В подростковом возрасте Леон пела на бэк-вокале для трека мамы Superstar 2012 года, который звезда написала о ней. Ранее Лурдес также была моделью таких компаний как Burberry, Savage X Fenty от Rihanna, Mugler, Calvin Klein и Marine Serre.

Мадонна с Эстер и Стелли Фото: Instagram madonna

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, американская певица показала редкие кадры с приемными детьми.