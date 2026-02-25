67-летняя Мадонна показала новые кадры с юным бойфрендом (фото)

67-летняя американская певица Мадонна показалась со своим 29-летним бойфрендом Акимом Моррисом. Они культурно провели досуг.

Новые кадры артистка показала в Instagram. Пара вместе с дочками знаменитости накануне посетила галерею.

Мадонна с бойфрендом

67-летняя певица поделилась подборкой снимков, в частности с похода в галерею со своим парнем Акимом Моррисом, 29 лет, и своими дочками-близняшками Стеллой и Эстер, которым по 13 лет.

Мадонна подписала пост: "Прогулка на дикой стороне".

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Поклонники зашли в раздел комментариев, чтобы похвалить Медж, сказав ей, что надеются на новую музыку в ближайшее время.

Они писали: "Давайте поговорим о том, что Мадонна все еще красива и талантлива, как и в 80-х".

В частности, фанаты с нетерпением ждут ее следующего альбома, после того как певица подтвердила, что выпустит его позже в этом году. Пятнадцатый альбом Мадонны, как сообщается, является продолжением альбома Confessions on a Dance Floor, получившего премию "Грэмми" и вышедшего в 2005 году.

Мадонна с дочерьми Фото: Instagram madonna

Юный бойфренд Мадонны: что известно

29-летний Аким Моррис впервые встретился с артисткой в августе 2022 года, а их роман был подтвержден в июле 2024 года. В конце 2025 года появилась информация о планах пары пожениться. Впрочем, это пока не было подтверждено официально.

"Учитывая, с каким уважением и искренностью Мадонна и Аким относятся друг к другу, показывает, что чувства реальны. Она влюблена, и ее дети любят его", — говорил инсайдер.

