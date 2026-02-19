Мадонна довела фигуристку на Зимней Олимпиаде 2026 до слез: что произошло

Зимняя Олимпиада-2026 запомнилась неожиданным пересечением поп-культуры и большого спорта. На ледовой арене в Милане американская фигуристка Эмбер Гленн вышла на олимпийский лед не только с техническими амбициями, но и с музыкальным наследием мировой иконы — Мадонны.

26-летняя спортсменка выбрала для короткой программы культовую песню Like a Prayer, выпущенную в 1989 году. Хит остается одним из самых узнаваемых в поп-музыке, а творчество Мадонны десятилетиями влияет на моду, сценическое искусство и культурную идентичность. Для Гленн этот выбор стал и данью уважения, и смелым заявлением. Однако она не ожидала реакции самой "королевы попа", пишет Hola!

Мадонна лично обратилась к спортсменке

После победы в командном турнире фигуристка рассказала в TikTok, что Мадонна отреагировала на ее публикации в Instagram и прислала слова поддержки, узнав о выступлении под ее песню.

"Я не могу дождаться, чтобы это увидеть! Я так горжусь тобой!" — написала певица.

Перед индивидуальным выступлением 17 февраля Гленн передали телефон у бортика. На видео, которое обнародовал NBC Sports, Мадонна обратилась к ней лично:

"Должен сказать, ты меня поразила. Ты невероятная фигуристка. Такая сильная, красивая и смелая. Я не представляю, что ты не победишь. Желаю тебе удачи. Борись за золото!"

Спортсменка не смогла сдержать эмоций — прикрыла рот от шока, расплакалась и призналась, что буквально дрожит.

"Я в шоке. Я полностью в шоке. Я буквально дрожу. Боже мой!" — сказала она, поблагодарив певицу и добавив, что надеется достойно представить ее песню.

Образ в стиле культового клипа

Выйдя на лед, Гленн использовала не только музыку, но и визуальную историю. Ее костюм отсылал к образу Мадонны из клипа Like a Prayer — бордовое платье с открытыми плечами и кружевом повторяло эстетику конца 1980-х.

В фигурном катании музыка определяет эмоциональный сюжет программы, поэтому выбор композиции стал мостиком между поколениями: старшие зрители почувствовали ностальгию, а младшие — увидели, как поп-классика получает новую жизнь на олимпийской арене.

Ошибка, стоившая борьбы за золото

Технически выступление началось уверенно: Гленн чисто выполнила тройной аксель и сложную комбинацию прыжков. Однако в конце программы она вместо запланированного тройного лутца сделала двойной, из-за чего элемент не засчитали.

В результате фигуристка заняла лишь 13-е место перед произвольной программой и потеряла шанс на индивидуальное золото. На олимпийском уровне даже одна ошибка может кардинально изменить итоги.

Момент, который останется в истории

Несмотря на неудачу в короткой программе, поддержка Мадонны стала для спортсменки особенным моментом. Влияние певицы давно выходит за пределы музыки, а ее обращение к современной олимпийской атлетке еще раз показало, как искусство и спорт могут пересекаться.

