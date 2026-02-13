Голливудский актер Бен Стиллер высказался о дисквалификации Гераскевича (фото)

Американский актер и продюсер Бен Стиллер публично поддержал украинского спортсмена Владислава Гераскевича после его дисквалификации с Олимпийских игр-2026.

Голливудская звезда, который активно поддерживает Украину во время войны, опубликовал пост в Х с кадром скелетониста после скандального решения Международного олимпийского комитета (далее — МОК).

Бен Стиллер поддержал Гераскевича

В соцсети актер опубликовал пост, в котором отреагировал на резонансную ситуацию вокруг Владислава Гераскевича.

Бен Стиллер процитировал пост скелетониста и добавил свою позицию.

"Большое уважение этому человеку" — написал актер.

Бен Стиллер поддержал Владислава Гераскевича

Владислава Гераскевича дисквалифицировали

12 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич был отстранен от участия в Олимпийских играх в Италии из-за шлема, на котором изображены украинские спортсмены, убитые россиянами во время войны. В МОК объяснили, что такой жест расценивается как политическое высказывание, которое запрещено Правилом 50.2 Олимпийской хартии.

Відео дня

"Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти", — отреагировал сам Гераскевич.

Более того, итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступал в квалификации Олимпиады-2026 в шлеме с российским флагом, который запрещен на соревнованиях — и это не вызвало никакой реакции.

Тем временем юрист и общественный деятель Евгений Пронин подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу Гераскевича. Уже 13 февраля станет известно решение.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Свою "командировку" в Украину в качестве Посла доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Бен Стиллер финансировал самостоятельно.

На дисквалификацию спортсмена отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, украинский скелетонист Владислав Гераскевич получил волну публичной поддержки после дисквалификации на Олимпийских играх-2026.