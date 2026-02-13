Голлівудський актор Бен Стіллер висловився про дискваліфікацію Гераскевича (фото)

Американський актор та продюсер Бен Стіллер публічно підтримав українського спортсмена Владислава Гераскевича після його дискваліфікації з Олімпійських ігор-2026.

Голлівудська зірка, який активно підтримує Україну під час війни, опублікував пост в Х з кадром скелетоніста після скандального рішення Міжнародного олімпійського комітету (далі — МОК).

Бен Стіллер підтримав Гераскевича

У соцмережі актор опублікував допис, у якому відреагував на резонансну ситуацію навколо Владислава Гераскевича.

Бен Стіллер процитував пост скелетоніста та додав свою позицію.

"Велика повага цьому чоловікові" — написав актор.

Бен Стіллер підтримав Владислава Гераскевича

Владислава Гераскевича дискваліфікували

12 лютого український скелетоніст Владислав Гераскевич був усунутий від участі в Олімпійських іграх в Італії через шолом, на якому зображені українські спортсмени, вбиті росіянами під час війни. У МОК пояснили, що такий жест розцінюється як політичне висловлювання, яке заборонене Правилом 50.2 Олімпійської хартії.

"Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти", — відреагував сам Гераскевич.

Ба більше, італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступав у кваліфікації Олімпіади-2026 у шоломі з російським прапором, який заборонений на змаганнях — і це не викликало жодної реакції.

Тим часом юрист та громадський діяч Євген Пронін подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) у справі Гераскевича. Уже 13 лютого стане відоме рішення.

