"Не дав МОКнути у багно": зірки підтримали вчинок Гераскевича на Олімпійських іграх (фото)

Український скелетоніст Владислав Гераскевич отримав хвилю публічної підтримки після дискваліфікації на Олімпійських іграх-2026 у Мілані. Причиною рішення Міжнародного олімпійського комітету став намір спортсмена виступити у шоломі із зображеннями українців, які загинули через терористичні дії Росії.

Новина про усунення лідера збірної України зі скелетону миттєво викликала резонанс у мережі. Відомі артисти, телеведучі та громадські діячі висловилися на його підтримку, наголошуючи: вчинок Гераскевича — це про принциповість і гідність, які важать більше за спортивні нагороди. Фокус розповідає, хто підтримав спортсмена.

Зірки підтримали Гераскевича

На дискваліфікацію емоційно відреагувала інтерв’юерка Раміна Есхакзай. У своїх Instagram-stories вона поширила інформацію про дискваліфікацію спортсмена та коротко, без цензури, висловила обурення ситуацією. А згодом опублікувала окремий допис.

Раміна підтримала Гераскевича Фото: Instagram Раміна підтримала Гераскевича Фото: Instagram

Переможниця Євробачення-2016 Джамала також підтримала атлета. Співачка зазначила, що чудово розуміє, наскільки страшно іноді публічно озвучувати свою позицію, і подякувала Гераскевичу за сміливість не мовчати.

Відео дня

Джамала підтримала Гераскевича Фото: Instagram

Актор Євген Янович обрав більш розгорнуту форму підтримки. Він процитував рядок із "Маршу українських націоналістів": "Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець – той здобуває світ", а згодом опублікував емоційний допис полеглого активіста Павла Петриченка про цинічність світу. Проводячи паралель із ситуацією довкола спортсмена, Янович наголосив: це був головний старт чотириріччя, до якого Владислав ішов 1400 днів і демонстрував результати, що дозволяли розраховувати на подіум. Втім, за його словами, атлет відмовився від можливості здобути медаль, аби не зрадити власні переконання — і саме ця гідність цінніша за будь-яку нагороду.

Янович підтримав Гераскевича Фото: Instagram Янович підтримав Гераскевича Фото: Instagram

Телеведучий Андрій Бєдняков подякував спортсмену за тверду позицію та звернувся до МОК із саркастичним коментарем: "МОК. Можна купити всіх, але не кожного. Але всіх".

Бєдняков підтримав Гераскевича Фото: Instagram

Співачка Надя Дорофєєва не стала писати великих текстів — вона зробила репост публікації Гераскевича і лаконічно додала: "Наш!".

Дорофєєва підтримала Гераскевича Фото: Instagram

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя назвав дії скелетоніста історичними. На його думку, спортсмен не дозволив "МОКнути" себе та свій шолом у багно, а навпаки — піднявся над усією гниллю. Артист також висловив упевненість, що перемоги для України ще попереду, та подякував Владиславу за позицію.

Тополя підтримав Гераскевича Фото: Instagram

Серед тих, хто підтримав Гераскевича, також є Тіна Кароль, Сергій Притула, Тімур Мірошниченко, Григорій Решетнік та інші.

Дискваліфікація Гераскевича

9 лютого Владислав Гераскевич уперше з’явився на офіційному тренуванні у шоломі, на якому були розміщені фотографії українських спортсменів, загиблих унаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати цей шолом під час змагань. Натомість спортсмену запропонували альтернативу — чорну пов’язку або стрічку без будь-якої персоналізації.

Пресаташе МОК Марк Адамс, коментуючи ситуацію, заявив, що дизайн шолома не відповідає правилам, встановленим на період проведення Олімпійських ігор-2026. Водночас він підкреслив, що комітет розуміє прагнення атлетів вшанувати загиблих і готовий дозволити українцю виступати з чорною пов’язкою як компромісним рішенням.

"МОК цілком розуміє бажання спортсменів віддати шану друзям, які загинули у цьому конфлікті. Він зробив це під час тренування і висловив свої емоції у соціальних мережах. Але цей шолом суперечить правилам", — пояснив Адамс, назвавши чорну стрічку "гарним компромісом".

Сам Гераскевич під час пресконференції відповів, що МОК "не вистачить чорних пов’язок", аби вшанувати всіх українських атлетів, убитих Росією. На наступне тренування він знову вийшов у тому самому шоломі, що й раніше викликав зауваження комітету.

12 лютого МОК офіційно оголосив про дискваліфікацію українського спортсмена.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича Орденом Свободи.

Голова Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі емоційно прокоментувала рішення організації про дискваліфікацію українського скелетоніста. Вона запевнила, що дуже хотіла бачити українця на змаганнях сьогодні вранці.

Крім того, 48-річна Оксана Баюл, відома фігуристка і перша чемпіонка Олімпійських ігор в історії незалежної України, яка вже багато років живе в США, дала зрозуміти, що не підтримує Владислава Гераскевича.