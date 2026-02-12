"Складна ситуація": президентка МОК розплакалася, пояснюючи дискваліфікацію Гераскевича (відео)

Голова Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі емоційно прокоментувала рішення організації про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який відмовився не виступати в шоломі із загиблими від російської агресії спортсменами.

Вона запевнила, що дуже хотіла бачити українця на змаганнях сьогодні вранці. Відео з її словами публікує канал "Новини. Live".

"Це був емоційний ранок... Він спортсмен, і я не розмовляла з ним як президентка. Я розмовляла з ним як спортсменка. Ми встановили ці правила, щоб спробувати бути справедливими... Щоб дозволити спортсменам висловлюватися, але також, щоб спортсмени були в безпеці. І я вірю, що і він, і його батько це розуміють. Це складна ситуація, в якій ми всі опинилися", — сказала Ковентрі.

В офіційній заяві МОК йдеться, що Гераскевич і Ковентрі зустрічалися кілька разів для обговорення питання про "шолом пам'яті", але українець "не розглядав жодних компромісів".

Відео дня

"МОК дуже хотів, щоб пан Гераскевич взяв участь у змаганнях. Саме тому МОК провів із ним зустріч, щоб знайти найбільш шанобливий спосіб вшанувати пам'ять своїх товаришів-спортсменів, які загинули внаслідок вторгнення Росії в Україну. Суть цього випадку полягає не в самому посланні, а в тому, де він хотів його висловити. Пан Гераскевич зміг демонструвати свій шолом на всіх тренувальних заїздах. МОК також запропонував йому можливість демонструвати його одразу після змагань під час проходження через змішану зону", — зазначили в Комітеті.

У МОК нагадали, що для підтримки спортсменів у період Олімпійських сіл створено міжконфесійні центри та місце для вираження скорботи. Також існує можливість носити траурну пов'язку під час змагань за певних обставин.

Владислав Гераскевич відмовився від пропозицій МОК, за що був дискваліфікований. Це рішення шокувало не тільки Владислава, а й його тренера та батька Михайла Гераскевича, який є головою Федерації бобслею та скелетону України. За його словами, розмова Кірсті Ковентрі з його сином більше нагадувала "торгівлю".

Спортсмен заявив, що є речі набагато важливіші, ніж медалі, а його вчинок підтримали тисячі людей по всьому світу.

Ба більше, Сейм Латвійської Республіки ухвалив резолюцію з жорсткою підтримкою народу України та українських спортсменів. Депутати висловили нерозуміння дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича та заборони українським спортсменам на Олімпіаді-2026 використовувати символіку для вшанування своєї нації та полеглих героїв.

Сейм також засудив дії МОК і закликав забезпечити справжній політичний нейтралітет на Іграх, не допускаючи до участі представників Росії та Білорусії.

Новина про дискваліфікацію українця облетіла світові ЗМІ, а президент Володимир Зеленський уже розкритикував це рішення.

Нагадаємо, Оксана Баюл не підтримала колишнього земляка, вважаючи, що Олімпіада — не місце для політики.