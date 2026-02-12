"Сложная ситуация": президент МОК расплакалась, объясняя дисквалификацию Гераскевича (видео)

Глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри эмоционально прокомментировала решение организации о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который отказался не выступать в шлеме с погибшими от российской агрессии спортсменами.

Она заверила, что очень хотела видеть украинца на соревнованиях сегодня утром. Видео с ее словами публикует канал "Новини. Live".

"Это было эмоциональное утро… Он спортсмен, и я не разговаривала с ним как президент. Я разговаривала с ним как спортсменка. Мы установили эти правила, чтобы попытаться быть справедливыми… Чтобы позволить спортсменам высказываться, но также, чтобы спортсмены были в безопасности. И я верю, что и он, и его отец это понимают. Это сложная ситуация, в которой мы все очутились", — сказала Ковентри.

В официальном заявлении МОК говорится, что Гераскевич и Ковентри встречались несколько раз для обсуждения вопроса о "шлеме памяти", но украинец "не рассматривал никаких компромиссов".

Відео дня

"МОК очень хотел, чтобы господин Гераскевич принял участие в соревнованиях. Именно поэтому МОК провел с ним встречу, чтобы найти наиболее уважительный способ почтить память своих товарищей-спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину. Суть этого случая заключается не в самом послании, а в том, где он хотел его выразить. Господин Гераскевич смог демонстрировать свой шлем на всех тренировочных заездах. МОК также предложил ему возможность демонстрировать его сразу после соревнований при прохождении через смешанную зону", — отметили в Комитете.

В МОК напомнили, что для поддержки спортсменов в период Олимпийских деревнях созданы межконфессиональные центры и место для выражения скорби. Также существует возможность носить траурную повязку во время соревнований при определенных обстоятельствах.

Владислав Гераскевич отказался от предложений МОК, за что был дисквалифицирован. Это решение шокировало не только Владислава, но и его тренера и отца Михаила Гераскевича, который является главой Федерации бобслея и скелетона Украины. По его словам, разговор Кирсти Ковентри с его сыном больше напоминал "торговлю".

Спортсмен заявил, что есть вещи гораздо более важные, чем медали, а его поступок поддержали тысячи людей по всему миру.

Более того, Сейм Латвийской Республики принял резолюцию с жесткой поддержкой народа Украины и украинских спортсменов. Депутаты выразили непонимание дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича и запрета украинским спортсменам на Олимпиаде-2026 использовать символику для чествования своей нации и павших героев.

Сейм также осудил действия МОК и призвал обеспечить настоящий политический нейтралитет на Играх, не допуская к участию представителей России и Белоруссии.

Новость о дисквалификации украинца облетела мировые СМИ, а президент Владимир Зеленский уже раскритиковал это решение.

Напомним, Оксана Баюл не поддержала бывшего земляка, посчитав, что Олимпиада — не место для политики.