"Не дал МОКнуть в грязь": звезды поддержали поступок Гераскевича на Олимпийских играх (фото)

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич получил волну публичной поддержки после дисквалификации на Олимпийских играх-2026 в Милане. Причиной решения Международного олимпийского комитета стало намерение спортсмена выступить в шлеме с изображениями украинцев, погибших из-за террористических действий России.

Новость об отстранении лидера сборной Украины по скелетону мгновенно вызвала резонанс в сети. Известные артисты, телеведущие и общественные деятели высказались в его поддержку, подчеркивая: поступок Гераскевича — это о принципиальности и достоинстве, которые весят больше спортивных наград. Фокус рассказывает, кто поддержал спортсмена.

Звезды поддержали Гераскевича

На дисквалификацию эмоционально отреагировала интервьюер Рамина Эсхакзай. В своих Instagram-stories она распространила информацию о дисквалификации спортсмена и коротко, без цензуры, выразила возмущение ситуацией. А впоследствии опубликовала отдельное сообщение.

Рамина поддержала Гераскевича Фото: Instagram Рамина поддержала Гераскевича Фото: Instagram

Победительница Евровидения-2016 Джамала также поддержала атлета. Певица отметила, что прекрасно понимает, насколько страшно иногда публично озвучивать свою позицию, и поблагодарила Гераскевича за смелость не молчать.

Джамала поддержала Гераскевича Фото: Instagram

Актер Евгений Янович выбрал более развернутую форму поддержки. Он процитировал строку из "Марша украинских националистов": "Потому что плач не дал свободы еще никому, а кто борец — тот приобретает мир", а затем опубликовал эмоциональное сообщение павшего активиста Павла Петриченко о циничности мира. Проводя параллель с ситуацией вокруг спортсмена, Янович отметил: это был главный старт четырехлетия, к которому Владислав шел 1400 дней и демонстрировал результаты, позволяющие рассчитывать на подиум. Впрочем, по его словам, атлет отказался от возможности получить медаль, чтобы не изменить собственным убеждениям — и именно это достоинство ценнее любой награды.

Янович поддержал Гераскевича Фото: Instagram Янович поддержал Гераскевича Фото: Instagram

Телеведущий Андрей Бедняков поблагодарил спортсмена за твердую позицию и обратился к МОК с саркастическим комментарием: "МОК. Можно купить всех, но не каждого. Но всех".

Бедняков поддержал Гераскевича Фото: Instagram

Певица Надя Дорофеева не стала писать больших текстов — она сделала репост публикации Гераскевича и лаконично добавила: "Наш!".

Дорофеева поддержала Гераскевича Фото: Instagram

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя назвал действия скелетониста историческими. По его мнению, спортсмен не позволил "МОКнуть" себя и свой шлем в грязь, а наоборот — поднялся над всей гнилью. Артист также выразил уверенность, что победы для Украины еще впереди, и поблагодарил Владислава за позицию.

Тополь поддержал Гераскевича Фото: Instagram

Среди тех, кто поддержал Гераскевича, также есть Тина Кароль, Сергей Притула, Тимур Мирошниченко, Григорий Решетник и другие.

Дисквалификация Гераскевича

9 февраля Владислав Гераскевич впервые появился на официальной тренировке в шлеме, на котором были размещены фотографии украинских спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения России.

Международный олимпийский комитет запретил использовать этот шлем во время соревнований. Вместо этого спортсмену предложили альтернативу — черную повязку или ленту без какой-либо персонализации.

Пресс-атташе МОК Марк Адамс, комментируя ситуацию, заявил, что дизайн шлема не соответствует правилам, установленным на период проведения Олимпийских игр-2026. В то же время он подчеркнул, что комитет понимает стремление атлетов почтить погибших и готов позволить украинцу выступать с черной повязкой в качестве компромиссного решения.

"МОК вполне понимает желание спортсменов отдать дань уважения друзьям, которые погибли в этом конфликте. Он сделал это во время тренировки и выразил свои эмоции в социальных сетях. Но этот шлем противоречит правилам", — пояснил Адамс, назвав черную ленту "хорошим компромиссом".

Сам Гераскевич во время пресс-конференции ответил, что МОК "не хватит черных повязок", чтобы почтить всех украинских атлетов, убитых Россией. На следующую тренировку он снова вышел в том же шлеме, что и раньше вызвал замечания комитета.

12 февраля МОК официально объявил о дисквалификации украинского спортсмена.

