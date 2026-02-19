"Дали только шампунь": россиянам на Олимпиаде не подарили эксклюзивных смартфонов

Большинству участников Олимпийских игр 2026 года дарили смартфоны от спонсоров, однако российские и белорусские спортсмены, которые считаются "нейтральными", их не получили из-за ограничений.

Вместо гаджетов россиянам вручили наборы с гигиеническими средствами, пишет российское пропагандистское издание "РБК".

Перед стартом зимней Олимпиады в Италии организаторы сообщали, что все участники получат эксклюзивную модель Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition — лимитированный смартфон в желтом цвете с олимпийской символикой. Устройство создано специально для спортсменов и не является серийной версией.

Однако российские и белорусские спортсмены, которые участвуют в соревнованиях под статусом "нейтральных", так и не получили эти мобильные телефоны.

"Всем атлетам выдают Samsung, а нас обделили, дали только шампунь с зубной пастой", — написал в своем Телеграме российский ски-альпинист Никита Филиппов.

Відео дня

МОК в комментарии российским пропагандистам объяснил, что спортсменам из РФ не подарили смартфоны на Олимпиаде, поскольку действующим законодательством "запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран".

В комитете добавили, что приложили усилия для обеспечения всех участников "важной информацией о соревнованиях и доступом к игровым сервисам для спортсменов".

Напомним, 18 февраля собака выскочила на трассу, прервав командную гонку по кроссу среди женщин на Олимпийских играх в Италии.

Фокус также писал о том, что австрийского прыгуна на лыжах с трамплина Даниэля Чофенига дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 из-за обуви. Его ботинки оказались на 4 мм длиннее, чем позволяют правила.