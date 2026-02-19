"Дали тільки шампунь": росіянам на Олімпіаді не подарували ексклюзивних смартфонів

Більшості учасників Олімпійських ігор 2026 року дарували смартфони від спонсорів, проте російські та білоруські спортсмени, які вважаються "нейтральними", їх не отримали через обмеження.

Замість гаджетів росіянам вручили набори з гігієнічними засобами, пише російське пропагандистське видання "РБК".

Перед стартом зимової Олімпіади в Італії організатори повідомляли, що всі учасники отримають ексклюзивну модель Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition — лімітований смартфон у жовтому кольорі з олімпійською символікою. Пристрій створено спеціально для спортсменів і не є серійною версією.

Однак російські та білоруські спортсмени, які беруть участь у змаганнях під статусом "нейтральних", так і не отримали ці мобільні телефони.

"Всім атлетам видають Samsung, а нас обділили, дали тільки шампунь із зубною пастою", — написав у своєму Телеграмі російський скі-альпініст Микита Філіппов.

Відео дня

МОК у коментарі російським пропагандистам пояснив, що спортсменам з РФ не подарували смартфони на Олімпіаді, оскільки чинним законодавством "заборонено розповсюджувати пристрої серед спортсменів із певних країн".

У комітеті додали, що доклали зусиль для забезпечення всіх учасників "важливою інформацією про змагання і доступом до ігрових сервісів для спортсменів".

Нагадаємо, 18 лютого собака вискочив на трасу, перервавши командну гонку з кросу серед жінок на Олімпійських іграх в Італії.

Фокус також писав про те, що австрійського стрибуна на лижах із трампліна Даніеля Чофеніга дискваліфікували на Олімпіаді-2026 через взуття. Його черевики виявилися на 4 мм довшими, ніж дозволяють правила.