Мадонна довела фігуристку на Зимовій Олімпіаді 2026 до сліз: що сталось

Зимова Олімпіада-2026 запам’яталася неочікуваним перетином попкультури та великого спорту. На льодовій арені в Мілані американська фігуристка Ембер Гленн вийшла на олімпійський лід не лише з технічними амбіціями, а й з музичною спадщиною світової ікони — Мадонни.

26-річна спортсменка обрала для короткої програми культову пісню Like a Prayer, випущену у 1989 році. Хіт залишається одним із найвпізнаваніших у попмузиці, а творчість Мадонни десятиліттями впливає на моду, сценічне мистецтво та культурну ідентичність. Для Гленн цей вибір став і даниною поваги, і сміливою заявою. Однак вона не очікувала реакції самої "королеви попу", пише Hola!

Мадонна особисто звернулася до спортсменки

Після перемоги у командному турнірі фігуристка розповіла в TikTok, що Мадонна відреагувала на її публікації в Instagram та надіслала слова підтримки, дізнавшись про виступ під її пісню.

"Я не можу дочекатися, щоб це побачити! Я так пишаюся тобою!" — написала співачка.

Відео дня

Перед індивідуальним виступом 17 лютого Гленн передали телефон біля бортика. На відео, яке оприлюднив NBC Sports, Мадонна звернулася до неї особисто:

"Мушу сказати, ти мене вразила. Ти неймовірна фігуристка. Така сильна, красива і смілива. Я не уявляю, що ти не переможеш. Бажаю тобі удачі. Борися за золото!"

Спортсменка не змогла стримати емоцій — прикрила рот від шоку, розплакалася і зізналася, що буквально тремтить.

"Я в шоці. Я повністю в шоці. Я буквально тремчу. Боже мій!" — сказала вона, подякувавши співачці й додавши, що сподівається гідно представити її пісню.

Образ у стилі культового кліпу

Вийшовши на лід, Гленн використала не лише музику, а й візуальну історію. Її костюм відсилав до образу Мадонни з кліпу Like a Prayer — бордова сукня з відкритими плечима та мереживом повторювала естетику кінця 1980-х.

У фігурному катанні музика визначає емоційний сюжет програми, тому вибір композиції став містком між поколіннями: старші глядачі відчули ностальгію, а молодші — побачили, як поп-класика отримує нове життя на олімпійській арені.

Помилка, що коштувала боротьби за золото

Технічно виступ почався впевнено: Гленн чисто виконала потрійний аксель і складну комбінацію стрибків. Проте наприкінці програми вона замість запланованого потрійного лутца зробила подвійний, через що елемент не зарахували.

У результаті фігуристка посіла лише 13-те місце перед довільною програмою й втратила шанс на індивідуальне золото. На олімпійському рівні навіть одна помилка може кардинально змінити підсумки.

Момент, який залишиться в історії

Попри невдачу в короткій програмі, підтримка Мадонни стала для спортсменки особливим моментом. Вплив співачки давно виходить за межі музики, а її звернення до сучасної олімпійської атлетки ще раз показало, як мистецтво й спорт можуть перетинатися.

