67-летняя Мадонна показалась в объятиях юного бойфренда на День влюбленных (фото)
67-летняя американская певица Мадонна показала праздничные кадры со Дня всех влюбленных 2026. Артистка провела "Валентина" со своим 29-летним бойфрендом Акимом Моррисом.
Романтическими кадрами Медж поделилась в Instagram.
День святого Валентина у Мадонны
Певица показала ряд своих деликатных фотографий (что она делает довольно часто). Мадонна позировала в корсетах и колготах, дополняя образ прозрачными очками.
Кроме того, она запечатлела Акима Морриса в шубе и без футболки.
"Будешь моим Валентином?" — подписала кадры звезда.
Также Мадонна показалась в объятиях футболиста.
Тем временем Аким также поздравил звездную возлюбленную с Днем святого Валентина.
"С днем любви, моя любовь", — написал он, показав совместное фото из машины.
Юный бойфренд Мадонны: что известно
29-летний Аким Моррис впервые встретился с Мадонной в августе 2022 года, а их роман был подтвержден в июле 2024 года.
В конце 2025 года появилась информация о планах пары пожениться. Впрочем, это пока не было подтверждено официально.
"Учитывая, с каким уважением и искренностью Мадонна и Аким относятся друг к другу, показывает, что чувства реальны. Она влюблена, и ее дети любят его", — говорил инсайдер.
