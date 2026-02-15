67-летняя Мадонна показалась в объятиях юного бойфренда на День влюбленных (фото)

67-летняя американская певица Мадонна показала праздничные кадры со Дня всех влюбленных 2026. Артистка провела "Валентина" со своим 29-летним бойфрендом Акимом Моррисом.

Романтическими кадрами Медж поделилась в Instagram.

День святого Валентина у Мадонны

Певица показала ряд своих деликатных фотографий (что она делает довольно часто). Мадонна позировала в корсетах и колготах, дополняя образ прозрачными очками.

Кроме того, она запечатлела Акима Морриса в шубе и без футболки.

"Будешь моим Валентином?" — подписала кадры звезда.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Также Мадонна показалась в объятиях футболиста.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Тем временем Аким также поздравил звездную возлюбленную с Днем святого Валентина.

"С днем любви, моя любовь", — написал он, показав совместное фото из машины.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Юный бойфренд Мадонны: что известно

29-летний Аким Моррис впервые встретился с Мадонной в августе 2022 года, а их роман был подтвержден в июле 2024 года.

В конце 2025 года появилась информация о планах пары пожениться. Впрочем, это пока не было подтверждено официально.

"Учитывая, с каким уважением и искренностью Мадонна и Аким относятся друг к другу, показывает, что чувства реальны. Она влюблена, и ее дети любят его", — говорил инсайдер.

