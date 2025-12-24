67-летняя Мадонна с молодым бойфрендом устроила романтику возле елки (фото)
67-летняя американская певица Мадонна собрала двух детей и молодого избранника накануне праздников. Они украсили елку и позировали на фоне новогоднего дерева.
У себя в Instagram знаменитость показала праздничные кадры со своими дочерьми, 13-летними Стеллой и Эстер и бойфрендом, 29-летним футболистом Акимом Моррисом.
Сначала звездная семья позировала возле праздничной елки, а затем влюбленная парочка продемонстрировала свои чувства отдельно от детей.
"Санта хочет знать, ты был непослушным или милым? С Рождеством всех", — написала звезда.
Кроме Стеллы и Эстер, у Мэдж есть еще двое приемных детей: 20-летний Дэвид и 19-летняя Мерси. А также артистка имеет биологических наследников: 29-летнюю Лолу от фитнес-тренера Карлоса Леона и 25-летнего Рокко от известного режиссера Гая Ричи.
Юный бойфренд Мадонны: что известно
Аким Моррис впервые встретился с Мадонной в августе 2022 года, хотя их роман был подтвержден только через два года. Мэдж обнародовала их отношения в Instagram в июле 2024 года.
В конце 2025 года появилась информация о планах пары пожениться. Впрочем, это пока не было подтверждено официально.
"Учитывая, с каким уважением и искренностью Мадонна и Аким относятся друг к другу, показывает, что чувства реальны. Она влюблена, и ее дети любят его", — говорил инсайдер.
