67-річна Мадонна з молодим бойфрендом влаштувала романтику біля ялинки (фото)
67-річна американська співачка Мадонна зібрала двох дітей та молодого обранця напередодні свят. Вони прикрасили ялинку та позували на фоні новорічного дерева.
У себе в Instagram знаменитість показала святкові кадри зі своїми донечками, 13-річними Стеллою й Естер та бойфрендом, 29-річним футболістом Акімом Моррісом.
Спершу зіркова родина позувала біля святкової ялинки, а потім закохана парочка продемонструвала свої почуття окремо від дітей.
"Санта хоче знати, ти був неслухняним чи милим? З Різдвом усіх", — написала зірка.
Окрім Стелли та Естер, у Медж є ще двоє прийомних дітей: 20-річний Девід і 19-річна Мерсі. А також артистка має біологічних спадкоємців: 29-річну Лолу від фітнес-тренера Карлоса Леона та 25-річного Рокко від відомого режисера Гая Річі.
Юний бойфренд Мадонни: що відомо
Акім Морріс уперше зустрівся з Мадонною в серпні 2022 року, хоча їхній роман був підтверджений аж через два роки. Медж оприлюднила їхні стосунки в Instagram у липні 2024.
Наприкінці 2025 року зʼявилася інформація про плани пари одружитися. Втім, це поки не було підтверджено офіційно.
"З огляду, з якою повагою та щирістю Мадонна та Акім ставляться одне до одного, показує, що почуття реальні. Вона закохана, і її діти люблять його", — казав інсайдер.
