67-річна Мадонна з молодим бойфрендом влаштувала романтику біля ялинки (фото)

67-річна американська співачка Мадонна зібрала двох дітей та молодого обранця напередодні свят. Вони прикрасили ялинку та позували на фоні новорічного дерева.

У себе в Instagram знаменитість показала святкові кадри зі своїми донечками, 13-річними Стеллою й Естер та бойфрендом, 29-річним футболістом Акімом Моррісом.

Спершу зіркова родина позувала біля святкової ялинки, а потім закохана парочка продемонструвала свої почуття окремо від дітей.

"Санта хоче знати, ти був неслухняним чи милим? З Різдвом усіх", — написала зірка.

Мадонна та Акім Морріс готуються до Різдва Фото: Instagram madonna

Мадонна та Акім Морріс готуються до свят Фото: Instagram madonna

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Окрім Стелли та Естер, у Медж є ще двоє прийомних дітей: 20-річний Девід і 19-річна Мерсі. А також артистка має біологічних спадкоємців: 29-річну Лолу від фітнес-тренера Карлоса Леона та 25-річного Рокко від відомого режисера Гая Річі.

Відео дня

Мадонна з доньками та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Мадонна з доньками Фото: Instagram madonna

Юний бойфренд Мадонни: що відомо

Акім Морріс уперше зустрівся з Мадонною в серпні 2022 року, хоча їхній роман був підтверджений аж через два роки. Медж оприлюднила їхні стосунки в Instagram у липні 2024.

Наприкінці 2025 року зʼявилася інформація про плани пари одружитися. Втім, це поки не було підтверджено офіційно.

"З огляду, з якою повагою та щирістю Мадонна та Акім ставляться одне до одного, показує, що почуття реальні. Вона закохана, і її діти люблять його", — казав інсайдер.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Мадонна вперше прокоментувала чутки про заручини з 29-річним футболістом.

Мадонна з'явилася на публіці зі своїм коханим Акімом Моррісом, коли вони прибули до Нью-Йорка.

Крім того, епатажна артистка засвітилася в обіймах юного коханця у свій день народження.