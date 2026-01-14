67-летняя Мадонна показала отдых с юным бойфрендом в пустыне (фото)

67-летняя американская певица Мадонна продолжает свой зимний отдых. Вместе с 29-летним бойфрендом Акимом Моррисом звезда отправилась в Марокко, взяв с собой детей — Рокко, Дэвида, Мерси и 13-летних близняшек Стеллу и Эстер.

На одном из кадров в Instagram икона поп-музыки позировала рядом с юным избранником в черном пуховике на фоне Сахары.

Мадонна с бойфрендом отдыхает в Марокко

В частности, артистка показала, как ее семья исследовала марокканские пейзажи в специальной экипировке для поездок верхом на верблюдах.

Тем временем Аким Моррис присоединился на фото к своей звездной избраннице, закрывая лицо.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Мадонна также показалась в коричневой шубе из искусственного меха и шарфе, позируя у яркого костра посреди пустыни.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Юный бойфренд Мадонны: что известно

29-летний Аким Моррис впервые встретился с Мадонной в августе 2022 года, а их роман был подтвержден через два года. Королева поп-музыки обнародовала свои отношения в июле 2024 года.

В конце 2025 года появилась информация о планах пары пожениться. Впрочем, это пока не было подтверждено официально.

"Учитывая, с каким уважением и искренностью Мадонна и Аким относятся друг к другу, показывает, что чувства реальны. Она влюблена, и ее дети любят его", — говорил источник.

