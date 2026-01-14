67-річна Мадонна показала відпочинок з юним бойфрендом у пустелі (фото)

67-річна американська співачка Мадонна продовжує свій зимовий відпочинок. Разом з 29-річним бойфрендом Акімом Моррісом зірка вирушила до Марокко, взявши із собою дітей — Рокко, Девіда, Мерсі та 13-річних близнючок Стеллу й Естер.

На одному з кадрів в Instagram ікона попмузики позувала поруч з юним обранцем у чорному пуховику на фоні Сахари.

Мадонна з бойфрендом відпочиває в Марокко

Зокрема, артистка показала, як її родина досліджувала марокканські пейзажі у спеціальному екіпіруванні для поїздок верхи на верблюдах.

Тим часом Акім Морріс приєднався на фото до своєї зіркової обраниці, закриваючи обличчя.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Мадонна також показалася в коричневій шубі зі штучного хутра та шарфі, позуючи біля яскравого багаття посеред пустелі.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Юний бойфренд Мадонни: що відомо

29-річний Акім Морріс уперше зустрівся з Мадонною в серпні 2022 року, а їхній роман був підтверджений через два роки. Королева попмузики оприлюднила свої стосунки в липні 2024.

Наприкінці 2025 року зʼявилася інформація про плани пари одружитися. Втім, це поки не було підтверджено офіційно.

"З огляду, з якою повагою та щирістю Мадонна та Акім ставляться одне до одного, показує, що почуття реальні. Вона закохана, і її діти люблять його", — казало джерело.

