67-річна Мадонна показалася в обіймах юного бойфренда на День закоханих (фото)
67-річна американська співачка Мадонна показала святкові кадри з Дня всіх закоханих 2026. Артистка провела "Валентина" зі своїм 29-річним бойфрендом Акімом Моррісом.
Романтичними кадрами Медж поділилася в Instagram.
День святого Валентина в Мадонни
Співачка показала низку своїх делікатних світлин (що вона робить доволі часто). Мадонна позувала в корсетах та колготах, доповнюючи образ прозорими окулярами.
Окрім того, вона зазнімкувала Акіма Морріса в шубі та без футболки.
"Будеш моїм Валентином?" — підписала кадри зірка.
Також Мадонна показалася в обіймах футболіста.
Тим часом Акім також привітав зіркову кохану з Днем святого Валентина.
"З днем любові, моя любов", — написав він, показавши спільне фото з автівки.
Юний бойфренд Мадонни: що відомо
29-річний Акім Морріс уперше зустрівся з Мадонною в серпні 2022 року, а їхній роман був підтверджений у липні 2024.
Наприкінці 2025 року зʼявилася інформація про плани пари одружитися. Втім, це поки не було підтверджено офіційно.
"З огляду, з якою повагою та щирістю Мадонна та Акім ставляться одне до одного, показує, що почуття реальні. Вона закохана, і її діти люблять його", — казав інсайдер.
