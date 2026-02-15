67-річна Мадонна показалася в обіймах юного бойфренда на День закоханих (фото)

67-річна американська співачка Мадонна показала святкові кадри з Дня всіх закоханих 2026. Артистка провела "Валентина" зі своїм 29-річним бойфрендом Акімом Моррісом.

Романтичними кадрами Медж поділилася в Instagram.

День святого Валентина в Мадонни

Співачка показала низку своїх делікатних світлин (що вона робить доволі часто). Мадонна позувала в корсетах та колготах, доповнюючи образ прозорими окулярами.

Окрім того, вона зазнімкувала Акіма Морріса в шубі та без футболки.

"Будеш моїм Валентином?" — підписала кадри зірка.

Мадонна Фото: Instagram madonna

Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Також Мадонна показалася в обіймах футболіста.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Тим часом Акім також привітав зіркову кохану з Днем святого Валентина.

"З днем любові, моя любов", — написав він, показавши спільне фото з автівки.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Юний бойфренд Мадонни: що відомо

29-річний Акім Морріс уперше зустрівся з Мадонною в серпні 2022 року, а їхній роман був підтверджений у липні 2024.

Відео дня

Наприкінці 2025 року зʼявилася інформація про плани пари одружитися. Втім, це поки не було підтверджено офіційно.

"З огляду, з якою повагою та щирістю Мадонна та Акім ставляться одне до одного, показує, що почуття реальні. Вона закохана, і її діти люблять його", — казав інсайдер.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Мадонна зібрала двох дітей та молодого обранця напередодні новорічних свят.

Артистка вперше прокоментувала чутки про заручини з 29-річним футболістом.

Крім того, Медж прилетіла посеред зими до пустелі в компанії юного обранця.