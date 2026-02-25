67-річна Мадонна показала нові кадри з юним бойфрендом (фото)

67-річна американська співачка Мадонна показалася зі своїм 29-річним бойфрендом Акімом Моррісом. Вони культурно провели дозвілля.

Нові кадри артистка показала в Instagram. Пара разом з доньками знаменитості напередодні відвідала галерею.

Мадонна з бойфрендом

67-річна співачка поділилася добіркою знімків, зокрема з походу в галерею зі своїм хлопцем Акімом Моррісом, 29 років, та своїми доньками-близнючками Стеллою та Естер, яким по 13 років.

Мадонна підписала пост: "Прогулянка на дикій стороні".

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Шанувальники зайшли в розділ коментарів, щоб похвалити Медж, сказавши їй, що сподіваються на нову музику найближчим часом.

Вони писали: "Давайте поговоримо про те, що Мадонна все ще красива та талановита, як і в 80-х".

Зокрема, фанати з нетерпінням чекають її наступного альбому, після того як співачка підтвердила, що випустить його пізніше цього року. П'ятнадцятий альбом Мадонни, як повідомляється, є продовженням альбому Confessions on a Dance Floor, що отримав премію "Греммі" та вийшов у 2005 році.

Мадонна з доньками Фото: Instagram madonna

Юний бойфренд Мадонни: що відомо

29-річний Акім Морріс уперше зустрівся з артисткою в серпні 2022 року, а їхній роман був підтверджений у липні 2024. Наприкінці 2025 року зʼявилася інформація про плани пари одружитися. Втім, це поки не було підтверджено офіційно.

"З огляду, з якою повагою та щирістю Мадонна та Акім ставляться одне до одного, показує, що почуття реальні. Вона закохана, і її діти люблять його", — казав інсайдер.

